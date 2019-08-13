dnf8月13日数字解密答案介绍 dnf数字解密得好礼活动奖励一览

DNF中玩家们期待已久的双鱼光环终于在心悦会员中心里上线了，这个光环能不能增加技能等级是玩家们都想知道的问题，下面小编就为大家介绍双鱼光环的属性。DNF双鱼光环加不加技能这个新出的光环是不加技能等级的，很多的玩家们都吐槽这个属性真的是太差劲了，根本就没有提升，我么可以看一下属性的截图哦，请看下图：想

2019-08-12 | 0