LOL情暖七夕活动限定头像获得方式 LOL情暖七夕活动限定头像活动时间

2019-08-13 10:27:14 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

LOL情暖七夕活动限定头像要怎么领取呢？相信有些小伙伴还不知道吧！那么下面小编给大家带来了英雄联盟情暖七夕活动限定头像获取攻略，希望大家喜欢。

七夕佳节，LOL也给大家准备了福利活动，那就是情暖七夕，玩家们完成任务可以获得限定的爱心头像!有两种方法可以获得头像，小编给大家整理了下攻略，如果你也感兴趣那就跟着小编一起来看看吧，希望你能获得头像哦。

活动时间：2019年8月7日至2019年8月11日

活动说明：通过完成以下任意一个方式，即可获得图标领取资格。将于活动结束后在2019年8月14日12：00至2019年8月21日23：59统一开放领取。

获得方式

方法一

购买或赠送任意3款永久皮肤

领取说明：在活动期间购买皮肤(统计时间段：8月6日至8月11日)，待活动结束后，自动获得图标领取资格。

领取地址：点我进入

方法二

赢得20场游戏胜利

包含模式：召唤师峡谷匹配，排位，极地大乱斗，不含云顶之弈

PS：限量10000个，先到先得