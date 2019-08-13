火焰纹章风花雪月金鹿线人物怎么培养好 金鹿线通关人物培养方法分享

2019-08-13 10:20:33 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

火焰纹章风花雪月是一款回合制战术RPG游戏。相信不少玩家都很好奇在游戏中该怎么培养人物？人物怎么转职呢？别着急，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

《火焰纹章风花雪月》中玩家可以通过让培养人物或让他转职来提高人物的战斗力，在困难难度下，合理培养参战人物会使得通关难度大大降低。

如图，首轮和我弟开两个档同时打，难度经典困难，全学生挖角(骑士团漏了阿罗伊斯)。

讲一下角色使用心得，还没过金鹿的不妨参考一下。

贝雷特

一路平民_剑士_佣兵_勇者_专属走上来，期间有学个功能性的偷盗。少数有凹点的角色，使用上除了腿短没什么坏处。后期主要是当辅助角色在用，看重的还是个人特技和神圣力量给的buff。魔力练起来后霸天是真的秒天秒地。少数物法双修也不可惜的人。

库罗德

一度转了巴巴罗萨双抗不足20，后期有凹点一下。但其实根本没必要。巴巴罗萨公认的怪物职业(可惜是专属)，一开始就以此为方向进行培养。弓手_土匪_龙骑_飞龙领主_巴巴罗萨。鬼神图上忘装了。建议尽早让他上天，即使没有专属职，飞天射手第一部还是可以大显神威的。

洛伦兹

人送绰号恶心帅。

标准水桶身材，本想物法双修，后期力量爆炸，直接放弃，速度也不足。加点也就只看涨不涨魔技了，拿起卡度凯乌斯之仗偷袭还是很好使的，可惜魔法列表没什么两眼的法术。

培养方面建议练出暗术士和战马骑士后一路挂机副官就好，真实大器晚成型，上了暗骑才算成型。有爱可以拿自家bug遗产仗，但一般人都是给白毛吧。

注意非金鹿线他会离队，归队后不是原等级能力，所以凹点什么的就免了，成长太桶，有涨残风险(还好脸变好看了)

白毛

最强玻璃大炮，期间完全无凹点，有喂一个巨大龟甲。反正只要魔技速高就行后期虽然小短腿但也不会跟不上部队收不到人头(毕竟射程大)。因为这版房子都是豆腐渣工程，不挡法术不挡箭，穿墙杀人真的爽。

看重gemory可以多用一次传送没有培养暗骑型，一路法系职业上来就好，精通只需要拿魔神一击即可。

短腿型白毛务必搭配遗产仗使用。

马莉安奴

打完外传后不自闭了，五年后美美的。

因为没有传送救援，要当奶妈只好从特长发挥-上马!

技速不高是蛮气人的，而且骑乘减速，所以我马术全靠指导，早期练出飞行转天马挂机副官学飞燕，最后还是追不太了人。但要做好法坦远聊本职工作绰绰有余。

另外，配和魔法剑或才华绽放的冰枪的战技是早期主要收头手段毕竟圣吸威力太低。最后拿专属魔法剑的威力也是十分惊人(然而技不够又打不太中)

一个可以玩的很娱乐的角色

粉毛

强，真的强 。全部能力里只有魔抗和技巧不行。最终我走的是飞龙统帅，和库洛德一起飞，毕竟结局把她嫁过去了。

早期记得转弓手拿命中+20，之后可以一路土匪-飞龙-龙统标准高机动菜刀。或是另一条路:要塞-英勇。主要提高物抗面，凭借重量-5和移动加1的特技攻速和机动也不差。更高难度下可能这条路线会好一点

挖来的家里蹲，建议不急着挖，我快毕业才挖的家里蹲力量比吧里好多人一路练起来的都高。弓手只需力技速，而她技速不是问题，力量倒是容易残。早挖的话就下点资源转土匪拿鬼神吧。

转弓骑前只敢偷偷射天上或补刀，转弓骑后大放异彩，射完逃跑就是了。

家里蹲战技合围之箭，狙击可以说是弓手里比较好的战技了

舞娘多洛缇亚

功能性角色不多说，专职跳舞奶人，关键时刻可以一发陨石。但这样就够强了

佩特拉小姐

第一个挖角的学生，自带斧飞擅长，全游最佳飞龙人选。力技速都不成问题，但双抗真的令人看的发抖，学会警戒+之前基本是个突击角色。

建议培养剑术(也是擅长)转两天马拿魔防低保。转职路线安心土匪-飞龙-龙统

下周目想走走看暗杀者路线试试

菲剑圣

第二个挖角到的角色，基本相当于白送，但我皇女线可能挖他板凳吧(否则就必死了)

用刀剑将领全凭一个帅字，其实他应该去打拳的。因为专属盾的关系生存一直都很安定，但因此提高负重减攻速，所以选择轻的全套更能发挥实力。本身特技早期能力不俗，但后期就算填鸭式教育也该把他的指挥拉上来，高级骑士团还是厉害的

花花公子

话说我快结局给他配支援竟然差点配不出女生来你是深柜吧。

暗骑角色我给整成圣骑了，魔力是真的不太行，但是信仰魔法远聊圣吸天使这组合真的不错。枪术方面有连击这个特技弥补不太足够的速度，早早把枪术等级升上去吧。

枪系男性缺乏提速手段是真的蛮讨厌的，狮子线可能会凹点培养他。

一路战马-圣骑-神圣骑士走上来，对他真没什么思路

英谷利特

大家的闪避怪。

我收她前外传就先做了，导致无法那到专武。

和贝尔一样的情况，收的晚反而力好看很多，我的面板是后期力量有吃药凹点的情况。培养非常简单，一路飞马圣飞马就行。挖的早可以转土匪-飞龙练鬼神和力量。

总之成长很优秀，照顾好35成长的力就行

奔驰姐

没怎么去培养，但群疗作用太大不可忽略。平时挂副官升级，关键几场阵地战派出来群疗奶人效果拔群，为最大化利用群疗最后果断gemory。

另外她的外传(非帝国线限定)有特效及必杀无效的遗产，只要有纹章的人用就不会扣血，务必收入队里。