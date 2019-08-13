赤痕夜之仪式噩梦难度BOSS怎么打 噩梦难度全BOSS无伤打法一览

2019-08-13 10:17:09 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

噩梦难度BOSS是《赤痕夜之仪式》游戏中的最高难度，很多玩家都不知道在游戏中噩梦难度BOSS该怎么无伤通关？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

通用细节

1、跳跃落地、后跳会取消平A硬直。所以可以实现小跳平A、落地平A、后跳平A的民工三连(平A本身也能停止后跳)

三连比较适合的武器是鞭子(攻击范围大，攻击判定长，后跳平A不容易脱靶)

像单手剑一类武器，一般用用两连

2、下蹲取消后跳，可以实现鬼畜后跳。

平时赶路速度 熟手鬼畜后跳>二段跳飞踢接滑踢>入门鬼畜后跳>跑步>咸鱼鬼畜跳(对。。就是我了)

3、圆盾格挡的性能，仅凭经验总结

正前方挥盾速度快，格挡帧覆盖率估计不到一半

而盾挥到底后收盾也带有格挡判定，格挡帧覆盖率远高于正前方。

所以很多密集攻击，背身可以挡住，正对却很可能掉无伤。

4、捷径记得多准备不同的装备。

像是前中期的玫瑰戒指回蓝装，带反射雷、使魔女妖精、独角兽戒指的功能装，INT装物理装

威沛

威沛打法：点击进入

一战斩月

本人手残圆盾逃课。

冲刺升龙、原地升龙没找到不龟的对策。需要大手子补充。

工艺品

白送，没什么印象，等后面补。

无非就是场地左右来回跑嘛。

安德雷婓斯(二段跳)

推荐装备导向剑

推荐魂银骑士使魔

整场战斗属于高速、逼迫的风格

开场就是一个开门杀，你要做的是第一时间向前走一步(可以导向剑打一下)然后立马前跳到boss背后，落地拉开距离。

之后不到万不得已不要再尝试跳过BOSS，很可能吃他脚刀

站位永远不要靠墙。尽量站中间，保证随时可以滑梯、后跳、跳台阶。

核心思路是引诱他跳台阶，你跟着他一阶一阶跳，会有不少白打的机会。

(具体白打方法看视频，难以描述)

箭雨的处理，有几种情况

1、高空箭雨，随便躲

2、近距离低空箭雨，朝着他的方向连续滑踢

3、远距离低空箭雨，高危，没找到完美处理办法，目前的应对策略是，向前走两步、后跳、前跳。银骑士有可能会帮你挡箭。最好还是靠位置把控，规避这个情况。

华列克(双头龙)

该BOSS有锁血机制，不到特定地点无法击杀。

流程基本是固定的(会随血量提前进入后面的攻击模式)

开场喷火，踩头(莉莉魂变兔子)、或者随着火小跳。

甩舌头，第一次是右边甩上路，第二次是左边甩下路，第三次第四次上下同时甩。 三四次可以圆盾/定向盾格挡下路。也可以踩头。或者在左边下路舌头的盲区下蹲(别人视频里有这个位置。现在找不到了)

两边一起啃咬，中间下蹲。

暴食火车

需要注意的是横扫的延迟性，不要跳太早。

弹幕攻击最早的对策是飞踢到左下角，现在最好的对策是靠近枪口下蹲。

巴钦(反射)

近战会触发针刺，有两种，全屏刺和短刺。

因为全屏刺的关系，近战需要配盾或者用见切武器。

光线攻击靠走位很难躲(至少噩梦下很难)，建议拍圆盾格挡。(视频里象征性录了下这个对策。。后来他就没放过这招)

地板的雷延迟很大 有足够的时间给你跳到镜子上。

深渊卫士(小怪龙)

开场滑踢躲泰山压顶。

扫尾，巴掌拍地板，二段跳。

喷火有两种，看清楚前摇。

一般情况喷火是从上往下扫，靠近蹲下平砍。

另外一种是很少见的从下往上扫，飞踢踩头然后一直连踩到翅膀附近(有条件的 开莉莉魂)。

一共就这么几招。

(视频里莫名其妙一波爆发带走了龙。我也不想的。)

无血(血女)

其实打熟了以后，最容易掉无伤的是她的屁股撞人。可以说几乎毫无征兆，跟斩月的升龙一样脏。对策就是不要贪刀，多用后跳拉开距离。

血龙卷有两种

1、血女靠场地边缘的，飞踢到她身后的门，紧靠门下蹲。

2、血女在场地中央的，飞踢到她背后，回头紧靠她的爆气下蹲。

所以建议把BOSS往中场带，第一个情况你会少打很多伤害。

P2新加三招

血浪、血柱、血雨。

血浪跳开就好。

血柱有两种站位，一种是站场地正中央(浴缸的位置)，一种是场地最边缘。

血雨机制

1.血龙卷会把天花板染红。而血雨就是把天花板上的血降下来。

2.天花板干净的地方，不会下血雨。

3.飞伞可以挡血雨，但不建议这么做。

如果找不到干净的天花板，直接飞踢到门边完事。

阿尔弗雷德

无伤难点主要是处理风筝和P2。

怎么不被他风筝，怎么黏着他打，更多的是靠感觉。

个人推测的是

他的瞬移有内置CD。

瞬移冷却完毕，你靠近他，他会在放完当前技能后瞬移到另一边。你可以提前回头反打。

瞬移冷却中，你再次靠近他，他会靠腿跑，此时可以追着打(boss没有碰撞伤害)。

P2的处理核心办法还是压缩P2减速球铺场的时间。

开场小爆发后把他打到P2临界，停手等回蓝。

然后泄蓝一口气带走

视频里做了两套装备

第一套，带的圆盾、毒魔法、双玫瑰戒指，功能装。

第二套，主力输出装。

诅咒弹的圆盾格挡，参照图。

红色箭头是诅咒弹轨迹

绿色是人物朝向

分身

这boss需要熟悉她近战带无敌的设定。

基本的节奏是等他出招无敌结束后，平砍几下放个魂收尾，等他下个出招。

喷火几乎无前兆，整个战斗过程尽量把她往中场带。

否则会被喷火围困(当前进度被火围困，解法基本只有定向盾、反射雷、太刀一闪)

招狗头喷火这招，只要她不在版边你就可以飞踢到她身后，回头猛打

建议用莉莉魂变身，踢百烈脚，一套踢出个七八百伤害很轻松

需要提前一点解除变身再后翻

兔子的后翻性能极差，用出兔子后翻凶多吉少

欧若博司(颠倒龙)

不要被外表欺骗。打完这个boss看了下图鉴，弱火抗水

冲刺背上喷火这招

尽量不要踩背一次喷火后，背上的攻击判定不会立刻消失。

真斩月

和一战斩月一样，我圆盾逃课了。所有招式圆盾都可格挡。

正攻最大难点还是神经刀。

会收缩的鬼火可以砍出缺口。

因为逃课丢人，也讲不了太多细节。

8BIT噩梦

难处理的主要就三招

飞身撞人需要集中注意力，及时滑踢穿裆

P1的火浪还是比较好跳的。(当然也可以选择举盾全挡了)

到了P2 下砸出一次火浪的同时，会喷几个火柱。被围困的时候可以选择连续高跳躲避(视频有录)

P2的连续火浪是上下相反的方向，每次二段跳落地，向后走两步再继续前跳。眼睛余光看着上方火浪方便找空隙(视频有录)

吉贝尔、赌博公爵的招式套路很好摸索，打两次自然有对策。

莫格瑞(骆驼女)(伪死神)

因为BOSS本体是漂浮状态。每次穿裆都需要你看清楚BOSS位置，很可能需要滑踢。(保险起见穿裆时无脑滑踢)

诅咒弹应该只在P1会放。靠黑豹魂(加速器)、二段跳高跳、飞踢拉扯躲飞弹很不稳定失败率非常高。一般两种处理办法，定向盾或者圆盾格挡。

圆盾格挡见图，下蹲+背身

招鬼手这招，简单的办法是颠倒。

不想颠倒的话，躲鬼手就切忌跑太快，鬼手的速度是跟着玩家速度来的。

瞬移+剪刀这招，一般情况跳起+高跳就可以躲。保险起见加个黑豹魂(但也需要注意别撞上小镰刀)

P2开场的激光，主要三个处理办法

定向盾、太刀一闪来回穿梭、贴紧BOSS颠倒绕圈。(视频里录的是第三个对策)

召月亮砸地板，会导致整个屏幕抖动。保险起见可以用相框魂挡镰刀。

OD

时停时可用捷径换装

想用圆盾对抗的话，老规矩，下蹲+背身

时停不只是冰刺，OD还会朝你扔一把剑。插在你背后的墙壁上。

之后当你站在中间位置时，OD会把剑收回来。

所以请远离那堵墙，以免毫无征兆的被剑蹭到

火柱的应对，定向盾跳起朝下举盾、太刀一闪/黑豹+高跳/莫格瑞给的瞬移魂绕背

多米尼克&巴尔

多米尼克，三连鬼魂可以用太刀三连格挡接一闪绕背再回头追加输出

激光的对策，视频里演示的是瞬移魂(二段跳浮空 等激光追过来后反向瞬移穿激光)

巴尔没啥可说的，多利用高跳闪躲+追加输出。