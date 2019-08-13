魔兽世界怀旧服部落牧师怎么快速升级 怀旧服部落牧师1-60练级教程分享

2019-08-13 10:12:58 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

怀旧服部落是魔兽世界游戏中即将上线的，相信不少小伙伴都很好奇在游戏中怀旧服部落牧师怎么快速升级吧?下面就跟着91手游网小编来看看吧！

魔兽世界怀旧服8月27日开放，进入游戏后第一件事肯定是快点升至满级60级，想玩部落牧师的朋友。

魔兽世界怀旧服部落牧师1-60练级攻略

1、[阵营种族]

部落Youth---推荐亡灵牧师

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2、[天赋加点]

1-40级---魔杖点：[戒律20暗影11]

魔杖专精5-精神分流5-强化痛2-暗影集中3-精神鞭挞1-殉难2-强化韧2-强化盾1-心灵专注1-冥想3-强化盾1-精神敏锐5

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40级---暗牧点：[戒律20暗影31]

精神分流5-昏厥5-强化痛2-暗影集中3-精神鞭挞1-暗影延伸3-暗影之波5-拥抱1-黑暗5-暗影形态1-坚定意志5-殉难2-强化韧2-强化盾1-心灵专注1-冥想3-强化盾1-精神敏锐5

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60级---万金油奶点：[戒律26神圣25]

坚定意志5-无声消退1-强化韧2-强化盾3-心灵专注1-冥想3-精神敏锐5-心灵之力5-神圣之灵1-治疗专注2-强化恢复3-神圣专精3-神圣之怒5-神圣新星1-灵感3-强化治疗术3-精神指引5

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3、[练级手法]

1-40级：主要靠丢魔杖：

心爆+痛+鞭挞+魔杖AAA

有俩怪开怪前套个盾

战斗中灵活利用尖啸和恢复

利用好精神分流回蓝，基本不坐地板

可以尝试红字怪

不建议单挑JY怪

不建议同时打超过三个怪

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40-60级：主要靠技能：

暗影形态下：

心爆+痛+拥抱(满血可跳过)+鞭挞×3+魔杖AAA

有拥抱可以适当卖点血

利用好精神分流回蓝，偶尔坐地板

剩余同上

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4、[任务路线]

序言

1)杀指定怪个数的建议组队

2)获取指定怪物品掉落的建议独狼

3)特定名字怪相关的建议组队

4)护送任务建议放弃

5)送信任务顺路做或放弃

6)一块区域内的任务一起做

7)牧师大部分任务可solo，除了洞穴里的和JY怪

8)40级前除了黑暗深渊，没有其他必去的副本，野外练级更效率。

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[亡灵种族]

1-5级 新手村

出生点就有牧师职业导师，逢双数等级学技能，用惩击打怪

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5-12级 布瑞尔

注意骑马的上尉旁边悬赏牌上有任务，憎恶胖子的采花任务建议放弃

---10级接牧师职业任务

---学习急救(必学)

其他商业技能自选

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12级 换地图

---完成10级职业任务

---幽暗城武器大师学习匕首

---坐飞艇去奥格(开飞机点)

---奥格武器大师学习双手仗

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12-15级 贫瘠之地

---十字路口(开飞机点)

如果找到“老陈的空酒桶”会触发系列任务，只有第一步给经验，后面只给声望

---棘齿城(开飞机点)

银行边的指示牌上有通缉任务

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15-16级 石爪山

简单清几个贫瘠和石爪山交界处的任务返回贫瘠

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16-20级 贫瘠之地

---接到“药剂师札玛”，可以选择跑路去雷霆崖(开飞机点)

---接到“阅读说明书”(系列任务后续)，需要名字怪掉的说明书和小怪掉的五张书页合成，书页掉率10%，贫瘠最恶心的任务之一，建议放弃

---半人马系列任务“狂热的维罗戈”---“赫兹卢尔.血印”---“人马合一”，前两个任务有触发机制，要杀30个左右半人马，boss大喊一行红字话才出现，其中维罗戈固定凉亭刷新，血印是带两条狗沿河走动的，很恶心，地图人多的话很难完成，建议组队或放弃，人马合一和npc对话触发刷怪，不断把半人马勾回来，让npc帮你杀，大概7、8波怪刷boss，让npc帮你杀它，杀完要抢boss尸体上刷的旗子，手速一定要快

---“被偷走的硬币”，这个在山上，上山的路在迅猛龙平原，靠近北方城堡

---往南来到陶拉祖营地(开飞机点)，这里清完基本可以到20级

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20-21级 石爪山(开飞机点)

---清理任务到21级

---“土灵的觉醒”，石爪山最恶心任务之一，在山洞里召唤JY怪，奖励的护腕不错，solo等于自杀，没队伍先放掉

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21-22级 灰谷

---接“战歌报告”(黑暗深渊任务前序)，跑去灰谷碎木岗哨(开飞机点)

---战歌报告的三封信，碎木岗哨周边交2封给不同npc，其中一个npc是岗哨出门沿路往东北方向游走的

---交好2封信，跑路去左上角的佐拉姆海岸(开飞机点)

---简单清任务到22级，在碎木岗哨接“战歌氏族的补给品”，奖励蓝色腰带，需要一把工程做的'致命的短枪'

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22-23级 南贫瘠之地

陶拉祖营地清任务

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23-25级 石爪山

把蜘蛛JY做了，能清的都清了

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25-26级 南贫瘠

---清理和级别相仿的任务

---陶祖拉去往千针石林的路上有个npc接任务

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26-27级 灰谷

---碎木岗哨完成灰谷狩猎，分别杀熊、豹子、鸟

---萨特所在的山，上山路在河边靠北方向

---佐拉姆岗哨去杀熊比较近

---“丢失的书页”，缺的书页可以AH秒，也可以放弃

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27-27级 石爪山

---“大兽穴”这个JY任务可以放弃

---“血怒一族”的JY干掉

---去瀑布边峭壁的任务可以放弃

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27-29级 千针石林(开飞机点)

---这里JY任务较多，建议组队

---“耐力的试炼”为系列任务，最后是血色里拿一本书

---“新的矿石样本”，千针石林最恶心任务之一，杀狗头人的，掉率10%，建议放弃

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29-30级 希尔斯布莱德(开飞机点)

---“苦楚药剂”系列任务需要炼金做的'强力巨魔之血药水'

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30-30级 奥特兰克山脉

---任务基本在塔轮米尔接

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30-30级 阿拉希高地(开飞机点)

---落锤镇是急救225突破到300的地方

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30-31级 荆棘谷

---棘齿城坐船到藏宝海湾(开飞机点)

---奥格或者幽暗城坐船到格罗姆高地(开飞机点)

---狩猎任务先把第一轮做了，猎空级别高可以放放

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31-32 闪光平原

---十字路口有个“疯狂的虫群”，这个35级在做

---“含盐的蝎毒”，闪光最恶心任务之一，任务物品10%掉落，可以放弃

---“坚硬的尾鳍”，JY任务，在荆棘谷杀鱼，比上面的任务还恶心，组队的话要抢任务物品，solo的话40级满蓝才勉强打得过，做不做自己拿捏

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32-34级 凄凉之地

---这张地图很大，没马尴尬，地图中间有个营地可以接任务

---地图左下角葬影村(开飞机点)

---半人马的任务，只能选一个部族，杀其他部族

---“血肚鱼”，在水里捞10个贝壳换

---地图左上角小岛有三个任务一起做，先把前序做了，然后上岛一次清任务，注意周围水里有个JY巨人，躲远点，如果死了墓地跑尸要好久，也要小心LM盗贼搞你

---雷斧堡里有俩任务

---“诱捕科多兽”，科多兽场引到npc那和科多兽对话就好，要引够数量，奖励不错

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34-35级 荆棘谷

---"染血的白骨项链"及其后续任务，荆棘谷最恶心的任务，没有之一，一个任务要2小时，任务物品掉率感人，非毅力帝不建议挑战

---狩猎任务最后都是JY，组队干掉没难度

---“蓝色歌唱水晶碎片”，建议组队，有些地精会召唤2个小机器人，一顿乱捶你就死了，有点恶心

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35-37级 阿拉希高地

---幽暗城可接“科娜塔一家”这里做

---“短兵相接”系列任务一定要做，后续是激流堡JY任务

---激流堡有3个JY任务，建议至少35级5人队伍组满再去

---“激流堡符印”，掉率5%，激流堡其他JY任务都做好了这个还没掉的话，建议放弃，太拖节奏了

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37级以后 恭喜你 出师了

—-以下只说地图对应的级别

—-35-45级 尘泥沼泽、荒芜之地、悲伤沼泽、荆棘谷

—-40-50级 菲拉斯、加基森、新特兰

—-43-50级 灼热峡谷

—-48-55级 环形山、费伍德、艾萨拉、诅咒之地

—-50-60级 燃烧平原、西瘟疫

—-55-60级 希利苏斯、冬泉谷、东瘟疫、黑石山、逆风小径

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5、[装备推荐]

魔杖(必拿)

---5级、13级有绿色魔杖(附魔制造)，越早拿到越好，练级起飞

---23级 黑暗深渊(必去)

---强烈建议23级时放下手中所有事，去一次黑暗深渊。这是个水下副本，很容易迷路，建议有个熟悉的带路。

---副本内npc'银月守卫塞尔瑞德'接“黑暗深渊中的邪恶”，杀完乌龟boss，沿其中一条路从水下游到岸上，就看到这个npc了，23级可接，奖励'墓碑节杖'，蓝色品质，属性为：

暗影伤害

29.2秒伤

+1精神

+5暗影抗性

这把杖毫不夸张可以用到40级+，必拿

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装备(可选)

---18级 哀嚎，“尖牙德鲁伊”奖励'新月法杖'(雷霆崖接任务)

---24级 影牙，“除掉阿鲁高”奖励'希尔瓦娜斯的图章'(瑟伯切尔接任务)

---26级 矮子本

---“设备之战”奖励'蓝色衣服'(奥格地精工程大师接任务)

---此处还有个任务奖励'地精传送器'，可以在藏宝海湾传送到矮子本

---29级 沼泽，“奥尔德的报复”奖励'绿宝石衬肩'(雷霆崖接任务)

---33级 血色，“深入血色修道院”奖励'预言藤杖'或'龙血项链'(幽暗城接任务)，建议选前者，高地任务有项链

---37级 高地，“寒冰之王”奖励'琥珀之光'(幽暗城接任务)

---44级 奥达曼

---“搜寻项链”(暗炉系列人型怪掉落，触发系列任务)---“再来一次”---“翻译日记”---“寻找宝贝”---“交付宝石”---“项链任务终结”，奖励一条非常好的蓝色项链

---“白金圆盘”，最终boss身后的房间里，和石头守护者交谈，对话完激活诺甘农圆盘，奖励14格包包

—-之后的副本，你已经出师了，按需选择

—-建议满级前不要浪费时间刷本，每个副本打一次，把主线任务做了即可，满级后三大本才是你反复刷装备的地方

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6、[商业技能]

—-鉴于怀旧服单天赋，牧师满级基本就是奶点，意味着你没有野外单兵能力，上线也是被拖去各个副本，商业推荐与分析如下：

—-挖矿采草，牧师满级奶点，没有野外solo能力，双采不如练个盗贼小号，这种苦活脏活怎么配得上崇高的信仰，不推荐

—-裁缝，前期做包和信仰外衣，后期基本没用，因为成品的材料都不便宜，并且冲裁缝要大量布，属于绣花枕头的技能，有钱的做出信仰就可以洗掉了，中性评价

—-工程，团本有用特别后期，偏向pvp的最佳伴侣，铁皮手雷让你多一个控制，各种炸弹可以炸门，前期做致命的短枪可以大赚一笔，但是矿不便宜，属于功能型技能，包里有实力又喜欢暗牧的推荐

—-附魔，60版本玩的是什么，是社交，附魔是牧师主城最佳站街技能之一，如果你有一帮朋友支援你绿装，选它没错，前期不要吝啬成本冲上去，后期有好的配方绝对赚钱，代表作品：武器十字军，武器寒冰，武器敏捷，MC更有武器55治疗和30法伤的配方，拿到了你就是大佬，各种实用属性和狂拽吊炸天的炫酷发光，你值得拥有，本人之选

—-炼金，无论练级打本还是pvp，嗑药总是极好的，并且是60版本为数不多的赚钱技能之一，点奥金是刚需，各种抗性药水更是能让你大赚一笔，前期的强力巨魔之血药水和冰霜之油这俩任务物品就可以让你赚第一桶金，草药直接AH秒，多做任务物品不会亏，后期多做抗性药水、猫鼬、强效奥法、滋补、大小隐身药水，又一个社交天赋，主城站街自带光环，本人之选

—-制皮，魔暴龙套和精炼食中盐CD都赚钱，特别后者，比月布CD短还卖的高，但似乎皮甲职业练更合适，不推荐

—-锻造，MT的专属技能，要各种冲声望，奥金斧和奥金枪前期是极好的，做的棒子是FM棒的原材料，但依旧不适合布甲职业，不推荐

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[炼金tips]

—-开局就可以AH买草药冲技能，多做炼金出品的任务物品，比如“强力巨魔之血药水”和“冰霜之油”

—-奥达曼的采蘑菇任务得滋补药剂配方

—-如果你前期低价收材料大量做火炕药和滋补，MC期间工会内卖都能大赚一笔

[附魔tips]

—-常规的略过不说，很多高端图纸需要对应的声望购买

—-武器30法伤/55治疗图纸 MC掉落

—-头腿附魔-圣契 燃烧平原飞行点 推荐8智力/敏捷 材料简单

—-头腿附魔-圣典 厄运图书馆 牧师相关的8法伤/治疗 材料为：原始黑钻石*1 大魔光*4 暗影之皮*2(TL出品，拾取绑定)

—-ZG TAQ NAXX要分别4、5、6阶段开放，相应附魔暂略过

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7、[满级及Raid需要知道的事，含MC前三大本毕业装]

—-由于第一阶段不开厄运，刷三大本是唯一选择，下面说一下满级需要做的准备：

—-[门任务]

—-MC门任务，黑石深渊跳火即可，有贼或者暗炉钥匙开门，准备好隐身药剂，不熟悉的找个人带你就能做，半小时内完成

—-黑龙门任务，经典的又臭又长，起始任务荒芜之地npc接高斯图的命令

—-BWL门任务，第一阶段不开，先放着

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—-[钥匙任务]

—-黑石深渊，暗炉钥匙，需要尸体状态接任务

—-STSM城市大门钥匙，刷小红帽的boss掉，每次必掉一把

—-TL钥匙，第一步壁炉堡接烧4个信号塔的任务，然后15G加基森换钥匙磨具去火羽山淬炼，最后西瘟疫拿一个任务物品交了得钥匙，有收集癖好的可以做

—-黑上钥匙，小怪掉一个原始晋升印章，要黑下三个boss掉落的三颗宝石，合成在这个印章里，就是黑上钥匙。工会里商量好给一个人拿三个宝石，先弄几把钥匙出来，建议给mt或者常在线的。宝石是否掉看脸的。

—-厄运月牙钥匙，第一阶段不开放，先放着。

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[满级必做奖励任务]

—-爱与家庭，奖励一个mc前最好戒指

—-救公主，奖励另一个mc前最好戒指

—-MC灭火任务，60级去艾萨拉水元素接第一步

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[牧师三大装备]

—-厄运装备由于第一阶段厄运没开，给出的替代品请自行选择

头部：

血红毡帽 8智8精8耐30法伤/治疗 STSM 镇长

卡珊德拉的恩赐 9精7耐44治疗 世界掉落

项链：

生命项链 7耐6精33治疗 STSM DK区 拉姆斯登

护肩：

葬礼披肩 16智20法伤/治疗 TL 院长前小boss

披风：

野性之皮 10智8耐42治疗 部族制皮制作

和谐披风 11智7耐26治疗 厄运西 伊莫塔尔

胸甲：

尊贵法袍 11精5智68治疗 斯坦索姆 DK

信念外衣 14耐73治疗5秒6蓝渐隐减2秒 必须裁缝自己做

护腕：

庄严护腕 10智6精6耐12法伤/治疗 厄运北 卫兵斯里基克&摩尔达

预言臂甲 14智10精8耐5秒2蓝24治疗 T1散件 MC小怪掉落

手套：

传令官之手 13智12精33治疗 黑石深渊 公主

力量之手 6智6精26伤害/治疗 黑下 军需官兹格雷斯

腰带：

刺藤腰带 9智5秒6蓝31治疗 厄运东 奥兹恩

预言束带 22智10精10耐7火炕5秒4蓝9法伤/治疗 T1散件 MC小怪掉落

腿甲：

教士长裤 20智5秒6蓝42治疗 厄运西 伊琳娜·暗木

天空护腿 8耐8智34法伤/治疗 黑下 欧莫克大王

鞋子：

圆月长靴 12智9精12耐26治疗 厄运北 克罗卡斯

戒指：

碧绿烈焰戒指 12智8精7耐15法伤/治疗 厄运西 王子 可以装备2个

弗丁徽记之戒 5智4耐37治疗 爱与家庭任务奖励

奥格瑞玛之眼 4精7智18法伤/治疗 救公主任务奖励

饰品：

埃雷萨拉斯皇家徽记：牧师 10火炕33治疗5秒4蓝

心灵之流 5秒11蓝 厄运西 镇长

暗月卡片：蓝龙 成功施法后2%几率在施法时保持回蓝

复苏之风 使用：1秒回30蓝持续10秒 装备：22治疗 黑石深渊饰品

石楠 29法伤/治疗 黑上 杰德(稀有boss)

武器：

主手：恩赐之锤 31治疗 黑石深渊 七贤宝箱

副手：明亮的石头 7耐37治疗 厄运北 戈多克大王

双手：食人魔法师魔棒 14智11耐7精1%法爆23法伤/治疗 厄运北 贡品

魔杖：

噬骨铁针 4智11法伤/治疗 TL院长

法力引导魔杖 5秒4蓝 厄运北 观察者克鲁什

风暴之怒 8耐5智 红衣信使任务奖励

绿色品质 治疗魔杖

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[牧师raid只要做三件事]

—-保命，死人没有任何价值

—-驱散，不同boss优先驱散对象不同

—-刷血，三大本练手法

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[牧师raid手法]

—-常规刷t，4级治疗、1级强效治疗

—-拉t血线，4级强效治疗

—-刷团，快速治疗、恢复

—-特定群补，治疗新星、治疗导言

—-保命，套盾

—-防ot，渐隐(只是渐隐期间降低仇恨，渐隐结束仇恨会回来)

—-注意raid开怪前不要有任何动作，包括喝水

—-不要轻易给t套盾

—-有些仇恨混乱的地方不要随意给t丢恢复

[5秒回蓝]

最后一次治疗术生效开始，接下来5秒内没有任何动作，5秒后开始回蓝

[治疗术预刷及取消]

4级治疗，1级强效给t常规预刷，如果t掉血就正常刷，如果t没掉血则跳一下取消以节省蓝