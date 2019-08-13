魔兽世界怀旧服部落盗贼怎么升级快 怀旧服部落盗贼快速练级教学

2019-08-13 10:11:10 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

怀旧服部落是魔兽世界游戏中即将上线的，但是很多玩家都不知道怀旧服部落盗贼怎么快速升级?有哪些技巧呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

魔兽世界怀旧服8月27日开放，想玩部落盗贼的朋友，进入游戏后第一件事肯定是快点升至满级60级。

魔兽世界怀旧服部落盗贼练级指南

种族推荐

兽人贼的优缺点：

强大的眩晕抗性：你肯定很想知道内战的时候对手一个5星肾击被你抵抗了之后屏幕背面是什么表情，言外之意即PVP好手，此外血性狂暴在副本输出时也有不错效果;

缺点：颜值不够;

点评：如果你喜欢下战场又不太在意颜值的话是一个相当不错的选择;

巨魔贼的优缺点：

由于有着种族天赋狂暴的存在使得巨魔贼的近战DPS相比部落其他种族来说要更高，外加野兽杀手对于部分BOSS的增伤使得巨魔贼成为了一个非常不错的副本贼的选择;

缺点：还是颜值不够;

点评：如果你喜欢下副本，拥有Recount强迫症又不太在意颜值的话是一个相当不错的选择;

亡灵贼的优缺点：

亡灵意志这个技能给来来回回砍了不知道多少刀，归根结底就是这个技能在面对恐惧魅惑下具有一转局势的能力，你永远不想被一个你刚打了5星破甲的暗牧恐惧走，此外这个主动技能在PVE下也有一定的用处;

颜值高!;

缺点：除了帅和亡灵意志外几乎没啥优点，无太高的副本向特长;

点评：基本上算是大多数人的选择，我相信开服后的丧钟镇肯定遍地都是亡灵贼;

总结：总的来说就是PVE副本一筋用巨魔贼(但是我不得不提醒60年代的时候没有日常，如果你是副本一筋T2级别毕业又遇上副本CD，那么除了打打斯坦索姆血色速刷正义宝珠、费伍德挖萝卜或者练专业外可就真的没事干了)。所以我个人推荐的话会更倾向兽人和亡灵这两个种族;

升级天赋加点

仅附上战斗天赋加点，本天赋使用剑专精;

Q：为什么要点还击?

A：因为只需要单纯招架就可以触发还击，还击本身固定造成武器DPH伤害的150%物理伤害，对于升级SOLO来说这算是一个相当廉价的伤害补充，我强烈推荐在升级过程中点上此技能;

Q：为什么使用剑专精?

A：目前的武器专精中的锤专精直到TBC的PVP中才真正开始火起来，而由于武器大师天赋并不提高拳套的武器技能等级;剑专精搭配痛击之刃谁用谁知道;

Q：为什么不使用匕首刺杀天赋升级?

A：因为在老版本中背刺是真正的背刺，无法在目标的正面施放此技能，伏击同理，如果你不想拿着DPH堪忧的匕首打邪恶攻击的话请不要折腾自己;(如果你是土豪能保证升级路上一路装绑蓝紫匕首买上来的请点上刺杀的冷酷攻击，并且无视掉本帖)

当然并不一定要照着我这个天赋点，请自行发散思维，我只是提供了自己的想法

而我个人强烈推荐在使用一种武器专精后不要在升级中途更换武器种类以及洗天赋，由于有着武器技能的存在使得如果更换武器的话需要相当一阵的打木桩提升武器技能的时间(并且那个年代还没木桩给你打，即便是在70级也就只有一个砰砰博士)

至于为什么不要洗天赋?单纯的因为升级路上点歪的1-2点天赋不会非常影响整个天赋大局，60级的金非常的珍贵，谁洗天赋谁知道;

野外/副本输出手段

在使用战斗的天赋下，很抱歉的首先要提醒各位萌新盗贼，旧世界中你需要到达26级才可以学到偷袭，也就是意味着在26级之前潜行状态绞喉才是真正的起手技能，而在26级之后请对吃眩晕的怪物使用偷袭起手;(当然奔放点不潜行也不是什么奇怪的事情)

正常的输出手段就是攒5星打剔骨，副本中请打切割;

而这里需要给各位萌新科普一下盗贼的2秒回能机制：

与现在的盗贼不同，早先版本的盗贼能量恢复为固定2秒恢复20点(不受任何因素影响)如果是卡住即将恢复能量前使用潜行起手的话，那么在打出第一招之后可以立马回复20点能量;

所以强烈推荐安装盗贼的2秒回能插件!

需要额外注意的是，在旧世界如果你不交闪避剑刃乱舞等技能在同等级情况下是很难以一敌多的;

所以即便远程装备一把白色武器用来拉怪也是很有必要的!

回复/救命手段

老版本的盗贼没有回复技能，也没有如今的高生命值恢复速度，所以如果你有个法师好友的话上线要面包可以帮你省下不少钱，当然如果你有练烹饪的话可以更加省钱;

而正常情况下单人想要在战斗中恢复生命值的话除了靠喝大红外仅仅只有靠绷带;而大部分的血瓶是可以卖钱的，但是绷带相比大红来说则便宜的多，所以强烈推荐所有的盗贼把急救练满!

在急救等级提升到可以制作丝制绷带厚，一直到最高级的厚魔纹绷带为止，所有的绷带均为8秒引导时间

在SOLO怪物的时候碰到HP不足的情况下要怎么办呢?

1：致盲接绷带;

使用此COMBO可以完美打满一个绷带，需要注意的是所有伤害(包括DOT)都会解除致盲效果，所以野外SOLO的时候不要给自己的武器上致命毒药;

2：凿击接绷带：

由于凿击即使是在天赋强化后也仅有5.5秒的持续时间(熟练运用这个5.5秒和6秒脱战规则是PVP的基础)，所以使用这个技能你肯定打不满一整个绷带，但是俗话说苍蝇再小也是肉嘛，紧急情况下这几百血就是救命的，需要注意的是在使用绷带时一定不要丢失目标，否则会丢星;

3：风筝打绷带;

早先版本的盗贼毒药具有使用次数限制，但是致残毒药没有这个限制，而且造价低廉，实乃杀人越货必备良药。所以平时挂个致残毒药并不会对经济产生压力并且还可以应对很多特殊情况(比如PVP)

综上所述，作用于回复手段中的控制技能大多都是会被伤害打断，所以：

1：谨慎使用致命毒药;

2：谨慎使用任何DOT类技能;

3：谨慎使用任何拥有DOT效果的武器;

升级路线装备选择

如果你是单人奔波在升级路上，装备属性选择请永远认准“耐力+敏捷”的组合装备

而上面提到的耐力+敏捷组合在装绑绿装的词缀名为“灵猴”，如果升级路上一直没有更新某些部位的装备可以考虑到拍卖行瞅瞅这个词缀的装备，通常来说都不会很贵;

而通常来说最影响一个盗贼的升级效率的往往不是你身上的散件装备，最重要的其实是你手上的两把武器，如果长时间没有更换相应等级DPH的武器的话会导致单人SOLO一只怪的时间越来越长，同时损耗的生命值越来越高，言外之意也就是需要花更长的时间在吃喝恢复上;

以下是在升级过程中副本中推荐获取的武器(请在选择时认准单手剑)

和上文中提到的一样，所有升级路上的装备选择认准耐力+敏捷的组合，如果没有该组合那么退而求其次“敏捷+力量”“纯敏捷”都是可用的，所以不再赘述副本防具

(同时本文略去了低级副本中的绿装武器，毕竟低级升级以及装备更新也还是比较快的)

攒钱攻略 并不

对于一个正常玩家来说，在没有亲友帮助的情况下想要在60买到千金马来说几乎是一件不可能完成的事情;而且不仅买马，整个游戏到处都在花钱、花钱，而赚钱的办法少之又少;

所以在升级的路上，我们就要开始为咱们的坐骑开始攒钱;

俗话说，钱是从牙缝里抠出来的，所以在考虑如何赚钱之前先要考虑如何省钱;基本上来说在升级的过程上省钱的手段不过以下几种：

1：尽量不要从商人购买食物，遇到法师就要面包;

2：技能只学习必要的技能，而凿击这种技能等级影响的不大的技能干脆1级搞定;

3：多坐地板少吃药，省下来的大红都是钱;

4：同理，多坐地板少用绷带，省下来的布料也是钱;

那么，掌握了省钱的诀窍，还需要考虑如何赚钱，光指望任务奖励的银币是肯定不够的：

最简单无脑：卖垃圾，专门挑选掉落灰色材料相对值钱难度又不高的怪刷，例如海龟;

劳动人民最光荣：双采，在游戏刚开服大部队都在冲级的时候优哉游哉的多挖挖矿和草药 然后把枯叶草10G一组挂上拍卖行 ;

为将来做准备：刷材料，按照正常开荒流程玩家第一个接触到的40人raid必然是熔火之心，而提到熔火之心不得不提到“抗性防护药水”。奥术抗性以及暗影抗性药水一个为附魔材料制作一个为暗影之油升级，而强效火焰防护药水则是使用元素火焰制造;在未满级之前刷元素火焰概率最有效的怪即是阿拉希的火元素。但是要知道只要我能想到，工作室必然也能想到，言外之意，这是一个杀工作室的好地方!

为将来做准备plus版：刷更多的材料，为上面那条拓展一下，在经历了MC和BWL的暗影火焰洗礼后，玩家将要面对的是安其拉的两个RAID本，而不带强效自然抗的基本上来说是肯定要被踹出团的。强效自然抗性药水制作材料元素之土也是在TAQ版本大量需求的材料。刷土元素的话选择地点通常为阿拉希高地或者荒芜之地，荒芜之地由于石元素刷新点较多所以更受欢迎;(当然也是PPPPPVPPPPP高发区!)