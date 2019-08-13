炉石传说了不起的杰弗里斯卡牌列表分享 了不起的杰弗里斯完美许愿卡牌列表一览

2019-08-13 10:06:32 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问炉石传说了不起的杰弗里斯卡牌列表是什么?相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

炉石传说了不起的杰弗里斯完美许愿卡牌列表

0费：背刺，牺牲契约，沉默，月火术，怒火中烧。

1费：烈焰小鬼，真言术：盾，闪电箭，圣光闪耀，灵魂之火，冰霜震击，旋风斩，谦逊，盾牌勐击，鱼人杀手蟹，大地震击，心灵之火，死亡缠绕。

2费：野性之力，野性印记，照明弹，魔爆术，巫师学徒，圣光术，银色保卫者，暗言术：痛，刺骨，背叛，斩杀，顺噼斩，冷血，风怒，战利品贮藏者，酸性沼泽软泥怪，疯狂的炼金师，精灵龙。

3费：野性成长，动物伙伴，光明之翼，治疗之触，野蛮咆哮，冰霜新星，致命射击，鹰角弓，熔岩爆裂，暗言术：灭，军情七处特工，艾德温·范克里夫，闪电风暴，穆克拉，精神控制技师，血骑士，鱼人领军，南海船长。

4费：丛林之魂，横扫，多重射击，驯兽师，火球术，水元素，奉献，王者祝福，真银圣剑，群体驱散，妖术，暗影烈焰，阿古斯防御者，军情七处渗透者，恐怖海盗，暮光幼龙。

5费：利爪德鲁伊，爆炸射击，神圣新星，刺客之刃，嗜血，土元素，绝命乱斗，奥金斧，王牌猎人，哈里森·琼斯，狂奔科多兽。

6费：长鬃草原狮，暴风雪，秘教暗影祭司，火元素，灵魂虹吸，恐惧地狱火，黑骑士。

7费：战争古树，烈焰风暴，疾跑，列王守卫，血吼，迦顿男爵，大检察官怀特迈恩。

8费：圣疗术，提里奥·弗丁，野性赐福。

9费及以上：伊瑟拉，加拉克苏斯大王，阿莱克丝塔萨，精神控制，炎爆术，死亡之翼，海巨人，山岭巨人。

它会尽可能的给你一张你即将有用的卡，太复杂的话ai算不过来。结合费用和场面给你三张牌让你选一张只能从经典基础里选，能补斩杀能给嘲讽能给aoe也能给铺场。