云顶之弈核弹流大虫子阵容如何搭配 核弹流大虫子阵容有多强

云顶之弈中的核弹流大虫子阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天就给大家带来了关于核弹流大虫子阵容搭配推荐分享啦!
云顶之弈核弹流大虫子阵容怎么搭配
虚空斗法的阵容比较容易成型，前期用狼人、机器人、狗熊和挖掘机等斗士过度，有虫子后用虫子换狗熊就可以了。4斗士羁绊在前期威慑力还是很高的，再配合2星狐狸，能够轻松度过前期。阵容的关键掉在于要快速升人口到7，每次打完野怪后都要升人口前期连败不要紧，在7人口后开始搜牌，运气好拿到2星虫子的话就可以直接锁血了。阵容7人口的配置为狼人、虫子、机器人、挖掘机、卡萨丁、狐狸与露露，4斗士、3虚空、3法师这三个主力羁绊足以完成锁血。
装备同样是“核弹流大虫子”的核心。大虫子需要的装备是火炮、帽子和鬼书。火炮让大虫子有一个较为良好的输出和刷大环境，帽子+鬼书配合虚空BUFF的真实伤害效果足以瞬间将敌人秒杀。阵容的第二个C位是狐狸，给予帽子+大天使的组合。8人口后搜死歌，一旦搜出就将狐狸的装备扔给死歌，大虫子+死歌的双C伤害可谓是“毁天灭地”，就算是纯正的骑士斗士阵容也顶不住。
涛咪认为，这套阵容唯一的缺点在于大虫子是4费卡，需要快速升7来搜。如果搜不到那战斗力无疑是天差地别。但一旦达到2星大虫子，配合装备的话就可以开启连胜了。这版本虚空BUFF过于BUG，虽然大虫子伤害有了一定削弱，但依然是T1级别的存在。
以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈核弹流大虫子阵容搭配推荐分享了!
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