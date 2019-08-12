云顶之弈虚空六法大虫子阵容怎么搭配 虚空六法大虫子阵容有多强

2019-08-12 18:39:15 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的虚空六法大虫子阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问呢，小编今天就给大家带来了关于虚空六法大虫子阵容搭配推荐分享啦!

云顶之弈虚空六法大虫子阵容怎么搭配

阵容概况：阵容中虽然只有5个法师英雄，但实战中我们只要把大虫子科加斯变成法师就能凑齐六法，召唤神龙。作为版本一哥，这个阵容完全就是为了服务大虫子而生，大虫子是毋庸置疑的主C。三虚空加上六法的加持，大虫子的一个大招足以毁天灭地。副C则是龙王莫甘娜和死歌，看情况给装备。

装备推荐

作为主C的大虫子，猫咪肯定是要的，其次是鬼书这个版本强势的装备最后一个补火炮或者帽子复活甲，看情况来选择。选前面这几个装备的原因上面也说过了，选复活甲的原因是可以保证你的大虫子可以绝对放的出大。

剩下如果有多的装备可以给莫甘娜龙王或者死歌装上，复活甲对莫甘娜的提升是最大的，因为莫甘娜一般会被我们放在前排，复活甲可以让她即使被秒还是可以重新站起来放出大招，其他装备就不用多说了，都是为了回蓝和增伤，这些都是对法师有很大提升的装备。

追三优先级：璐璐>卡萨丁>挖掘机

这套阵容除了璐璐实际上其他的都不需要追三，性价比不高，而且这套阵容只要全部两星就已经有吃鸡的机会了。

阵容优劣：这套阵容优势不用多说，只要成型，吃鸡不在话下，但是劣势也很明显，前期法师掉血会很快，所以前期如果没有做好过度会很容易就暴毙，而且在全民都要大虫子的版本，要搜出两星大虫子比较看脸。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈虚空六法大虫子阵容搭配推荐分享啦!