LOL8周年狂欢盛典活动有什么 LOL8周年狂欢盛典活动网址分享

2019-08-12 18:38:38 来源：91单机游戏 编辑：msc

2019年是LOL第8周年了，即将上线的8周年狂欢盛典活动要在哪里参加呢?下面小编为大家带来LOL8周年庆活动网址，想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

LOL8周年狂欢盛典活动在哪

LOL8周年庆活动地址：点击进入

按照往年的管理，在持续数天的8周年庆典活动期间，现场将会给我们带来LPL2019夏季赛总决赛，2019全球总决赛LPL代表队选拔，福利抽奖和活动之外，现场还会邀请明星召唤师进行表演，今年也必不可少的是英雄联盟新模式云顶之弈的现场表演赛。我们一起期待吧!

目前官网只公布了相关盛典的各类大活动，包括活动门票开售时间都是待定状态。关于活动门票的获得方式，除了购买意外，还会有官方增票，具体参与方式，请关注官网。八周年战斗之夜、八周年限定皮肤、八周年心愿墙、峡谷彩蛋大搜查、全民共创召唤师流行词典、云顶之弈全民争霸赛、展出无限可能和我的LOL八周年几大活动时间。小编看下下最早的时间是在8月19日开始，其他时间都是待定。

如果想要参加8周年活动的玩家可以时时关注官网消息，小编也会在第一时间给大家带来英雄联盟八周年最新活动时间以及门票购买方式和地址!

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