奇迹时代星陨预购值得吗 奇迹时代星陨预购奖励介绍

奇迹时代星陨预购奖励什么?现在就和小编一起看下吧。
只要你预购了游戏，不管是什么版本都可以获得尊贵典范式装饰包 。
游戏现在有3个预售版本：
原版售价138元。
豪华版售价163元。
高级版售价230元。
豪华版内容包括：
数字画册
体验丰富多彩且富于想象力的插画，其栩栩如生地再现了《Age of Wonders: Planetfall》的世界。
原声音乐
聆听游戏原声音乐，让自己沉浸在行星陨落的奇幻世界。
大礼包之装饰包
没有什么比一块有范儿的印度方巾更能说明“我们是来以自身形象重建社会的”。
太空朋克装饰包
您的风格不符合没落银河社会的规则!
被侵扰的行星世界
在一个被外星动植物(由 Kir’ko 阵营主宰)占领的世界中生存下来!
《Age of Wonders Planetfall: Premium Edition》赋予您完整的行星陨落体验，其中包括《Deluxe Edition》内容和《Season Pass》，玩家可获得三个即将推出的扩展和即时奖励。如果您拥有《Age of Wonders》系列游戏中的某一款，则可获九折优惠!
高级版比豪华版的奖励更多一些：
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