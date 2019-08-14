魔兽世界神圣卷轴任务怎么完成 神圣卷轴流程攻略

小编今天来介绍一下《魔兽世界》中牧师职业任务之一神圣卷轴任务流程吧。
等级要求： 1
阵营要求： 部落
任务开始： 暗影牧师萨维斯
任务结束： 黑暗牧师杜斯滕
任务需求： 阅读神圣卷轴，然后和丧钟镇教堂的黑暗牧师杜斯滕谈一谈。
需要提供： 神圣卷轴
任务描述： 啊，刚刚你跟天灾军团的那些行尸走肉作战的时候，有人送来了这根卷轴。我想这应该不是什么小事，因为卷轴上有牧师训练师杜斯滕的印章。如果我是你的话，就会看看这上面说什么。
任务奖励： 经验：40XP( 满级可获得24)，+75幽暗城声望。
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