战意弩兵怎么用 弩兵使用技巧详解指南

2019-08-12 17:10:56 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

在战争游戏《战意》中，弩兵是游戏里不同于弓箭手的另一种远程兵种，很多玩家们认为弩兵不是很强，其实是一直没找到正确的使用方法，那么弩兵具体应该怎么用呢？下面小编就为大家带来了弩兵使用技巧。

弩兵使用技巧

什么是弩兵?

弩兵比弓箭手最大的优势是训练时间短，能快速形成战斗力，弩兵按现实来说动能比弓箭足，抛射距离比弓箭更远，但是战意里为了平衡各兵种，弩兵只能平射跟站在高处往下射击。而小伙伴发现，好像弩兵能干的事情火枪都能干，貌似干的比弩兵更好，同样的弹药量，因为火枪装填慢，威力大更持久，那么就会有许多小伙伴说弩兵垃圾。

弩兵真的垃圾吗?

不，其实弩兵是完全被大家忽视了一个兵种，的确由于游戏中弩不能抛射，限制了他的战术发挥，但是对于攻守方来说弩兵最大的劣势也同时是他的优势——装填快。

如何使用弩兵呢?

首先，我们要对弩兵有一个清晰的定位，近距离火枪由于射速的原因有时候并不能有效的提供火力密度，而玩弓箭的都是一帮怂B，根本不到最后不会把弓箭拉上去提供火力支援，那么攻坚战攻方在打起来之后，一队能及时支援上去提供大量火力密度的弩兵就必不可少。

因为敌人在点里肯定有火枪或者弓箭，如果纯步兵去冲锋，在敌方立体打击下，会付出巨大的伤亡，对于后续冲点极为不利，一队能及时支援在近战身后的弩兵会起到决定性的作用。

在密集的弩箭火力打击下，敌方将很快崩溃。同时武将也可以进行支援缓解前线武将数量不足被敌方压制的困境。

其次，弩兵的破甲杀伤力，你是否还在为野战被弓骑兵压制而头疼?你是否还在为弓箭被轻骑兵白嫖而头疼?现在，拿起你的弩，上弹，一下一个轻骑兵。

对于守方来说，一队摆在枪兵后面的弩兵能让想突破的敌方武将感受到深深的绝望。

近距离贴脸射，两星弩兵一弩下去就是三千多点伤害，什么兵种能顶两发?

以上就是战意弩兵怎么用的全部内容了，希望对大家有所帮助。各位如果还有其他疑惑的话，欢迎访问91单机网的其他攻略内容。