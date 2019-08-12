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战意战斧技能有哪些 职业战斧技能详情解析

2019-08-12 17:09:20来源：91单机游戏编辑：二鲁粑粑

战争游戏《战意》中，战斧绝对是游戏里面攻击战斗方面最强的职业之一，那么职业战斧的技能有哪些呢？很多玩家们可能还不太了解，那么下面小编就为大家带来了战斧技能介绍。

战意战斧图片

战斧技能介绍

武器特性

战斧身披重板甲，防御效果极强，是战场最前线的勇士，撕开防线的重型战士，是战场上的推进核心。

历史渊源

长柄战斧是欧洲战场上的重要兵器。随着重型板甲在战斗中的出现频率越来越高，对武器破甲能力的需求也就越来越强，因此沉重且杀伤力巨大的长柄战斧在战斗中的地位显得越加重要。长柄战斧一般有约2米长，战斧头部带有长刺用于刺击，厚实沉重的斧面赋予了其巨大的威力，柄尾部也有金属重物，可以用来造成极强的钝击伤害。武将手持巨大长柄战斧，身着重型板甲，其巨大的破坏力以及极强的防护效能成为了敌人的梦魇

技能简介

平推：平举巨斧推开面前大范围敌人。

震慑：将战斧重重砸向地面，对周围敌人造成一定的伤害。

横扫：横向挥动巨斧，扫击周围敌人。

突刺：用斧尖划刺敌人，造成一定伤害。

勾绊：用斧刃下端勾向敌人的腿部，将敌人拉近。

凿击：用斧背部的尖刺猛击敌人，造成一定伤害。

处决(绝技)：用斧尖刺穿敌人腹部，并将敌人踹开，再高举战斧猛力下劈。

斩杀(绝技)：持巨斧多次重劈，击倒面前的敌人。

以上就是战意战斧技能介绍的全部内容了，希望对大家有所帮助。各位如果还有其他疑惑的话，欢迎访问91单机网的其他攻略内容。

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