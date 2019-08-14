CF绝版御龙戒怎么获得 CF绝版御龙戒获取技巧详览

在CF11周年庆活动众多福利中，玩家们对已经绝版的御龙戒关注度十分高，但是很多玩家不知道应该怎么获取，那么要怎么才能够获得御龙戒呢？想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。
CF绝版御龙戒怎么获得
玩家在八月十号到八月十八号内进行一局有效游戏便可以获得一次御龙戒指领取资格，获得资格后便可在活动页面进行领取，每个账号最多领取一次所以想清楚后在兑换哦。
活动页面大家只需要在官网上点进活动页面后便可以看到11周年庆的活动链接点进去就可以看到。因为活动奖励只有限量1000个所以想要的小伙伴们一定要手快
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