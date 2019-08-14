91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频 产业动态 壁纸美图
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 游戏攻略> > 正文

CF绝版御龙戒怎么获得 CF绝版御龙戒获取技巧详览

2019-08-12 13:54:02来源：91单机游戏编辑：二鲁粑粑

在CF11周年庆活动众多福利中，玩家们对已经绝版的御龙戒关注度十分高，但是很多玩家不知道应该怎么获取，那么要怎么才能够获得御龙戒呢？想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

CF绝版御龙戒怎么获得 CF绝版御龙戒获得方法

CF绝版御龙戒怎么获得

玩家在八月十号到八月十八号内进行一局有效游戏便可以获得一次御龙戒指领取资格，获得资格后便可在活动页面进行领取，每个账号最多领取一次所以想清楚后在兑换哦。

活动页面大家只需要在官网上点进活动页面后便可以看到11周年庆的活动链接点进去就可以看到。因为活动奖励只有限量1000个所以想要的小伙伴们一定要手快

以上就是小编为大家带来的CF绝版御龙戒获得方法最新相关资讯。

精彩推荐

推荐阅读

DNF贝奇的时空旅行活动怎么玩 dnf贝奇的时空旅行活动玩法攻略

DNF贝奇的时空旅行活动怎么玩 dnf贝奇的时空旅行活动玩法攻略

dnf在8月22日更新之后会上线新的活动，其中有一个就是贝奇的时空旅行。那么这个活动具体要怎么玩呢?不少小伙伴们在问哦，下面来和91小编一起看看贝奇的时空旅行活动玩法介绍吧!DNF贝奇的时空旅行活动怎么玩活动时间：2019年8月22日——2019年9月5日活动内容：获得手信的方法1.通关推荐地下城可

2019-08-14|0

DNF微型粒子加速器β礼盒怎么获得 微型粒子加速器β礼盒获取方式一览

DNF微型粒子加速器β礼盒怎么获得 微型粒子加速器β礼盒获取方式一览

dnf最近刚上线了微型粒子加速器β礼盒，那儿么这个礼盒要怎么获取呢?想必许多小伙伴还不清楚，今天91小编十一给大家介绍一下微型粒子加速器β礼盒获取方法，感兴趣的小伙伴一起来瞧瞧吧。 DNF微型粒子加速器β礼盒怎么获得玩家选择单人超时空漩涡攻坚模式。而进入的门票是微型粒子加速器礼盒，开启后能

2019-08-14|0

dnf8月14日的数字解密活动 dnf8月14日数字解密活动答案一览

dnf8月14日的数字解密活动 dnf8月14日数字解密活动答案一览

dnf是一款动作类游戏，dnf8月14日的数字解密活动答案是什么呢?相信有些小伙伴还不知道，那么小编给大家带来了8月14日dnf数字解密答案介绍啦!dnf8月14日数字解密答案是什么DNF8月14日数字解密答案是：18玩家可以参与活动，点击疲劳值上方的活动图标即可出现数字解密板，解密板上会随机出现8

2019-08-14|0

云顶之弈怎么玩6贵族2骑士阵容 6贵族2骑士阵容玩法详解

云顶之弈怎么玩6贵族2骑士阵容 6贵族2骑士阵容玩法详解

6贵族2骑士阵容是云顶之弈中比较强势的一个阵容，相信很多玩家都很好奇在游戏中6贵族2骑士阵容是具体该怎么搭配？怎么玩呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！今天突发奇想尝试了一下，玩了五把白金2排位吃鸡率百分之80，基本每次都是和虚空斗法决战，完爆虚空斗法斗刺。阵容羁绊6贵族2骑士3法师2护卫

2019-08-14|0

火焰纹章风花雪月不杀学生怎么玩 不杀学生玩法技巧一览

火焰纹章风花雪月不杀学生怎么玩 不杀学生玩法技巧一览

火焰纹章风花雪月是一款非常经典的战略角色扮演游戏。那么在游戏中怎么不杀掉学生？不杀学生该怎么玩呢？很多玩家都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！首先后期目标基本是杀光敌将，如果学生不是敌将你别去惹他就不用杀他。但是如果像费迪南德那样非要当敌将那只能尊重杀了。这个战术需要一个高移动高输出选手，瑛

2019-08-14|0

刺客信条奥德赛极品紫战士怎么配装厉害 极品紫战士最强毕业配装推荐

刺客信条奥德赛极品紫战士怎么配装厉害 极品紫战士最强毕业配装推荐

刺客信条奥德赛是一款非常好玩的动作游戏。但是很多玩家都不知道在游戏中极品紫战士怎么配装好呢？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！《刺客信条奥德赛》中的紫装有着比橙装更高的性价比，通过配装可以有着超越橙装的效果。

2019-08-14|0

云顶之弈贵族精英流怎么玩 贵族精英流偷鸡玩法教学

云顶之弈贵族精英流怎么玩 贵族精英流偷鸡玩法教学

﻿最近很多网友都在问云顶之弈贵族精英流阵容怎么搭配？怎么玩？相信不少小伙伴都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！我这个人怎么说呢，玩游戏很讨厌随大流，前段时间剑魔拉面熊横行，我玩个约德尔人不亦乐乎，后来狂野龙法忍者6刺大杀四方，我又沉迷3星AP/AD机器人无法自拔。这段时间全部虚空斗法

2019-08-14|0

火焰纹章风花雪月角色技能哪个好 角色擅长技能详解

火焰纹章风花雪月角色技能哪个好 角色擅长技能详解

在火焰纹章风花雪月游戏中有着很多的角色，那么在游戏中角色擅长技能是什么？哪个好呢？不少小伙伴都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！《火焰纹章风花雪月》每个角色都有擅长的技能，当擅长技能等级达到一定程度时就会解锁新的战技。本作角色有擅长(蓝色向上箭头)、不擅长的技能，才能觉醒另说(就是多一个特技

2019-08-14|0

dnf8月14日数字解密答案是什么 8月14日数字解密答案分享

dnf8月14日数字解密答案是什么 8月14日数字解密答案分享

dnf8月14日的数字解密赢好礼活动答案是什么呢?想必许多小伙伴还不清楚!今天91小编就给大家带来了关于今天8月14日dnf数字解密答案介绍啦!dnf8月14日数字解密答案是什么DNF8月14日数字解密答案是：18玩家可以参与活动，点击疲劳值上方的活动图标即可出现数字解密板，解密板上会随机出现81个

2019-08-14|0

剑士怎么结盟 剑士结盟方法介绍

剑士怎么结盟 剑士结盟方法介绍

剑士结盟有什么用?就让小编带大家看看吧。剑士中和所有城邦结盟都能获得该城邦NPC的帮助，只要满足城主对你提出的条件即可结盟。

2019-08-13|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：ts@91danji.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号