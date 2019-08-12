魔兽世界怀旧服改动机制有哪些 魔兽世界怀旧服更新内介绍

2019-08-12 13:53:14 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界怀旧服测试已经上线，官方对怀旧服中曾经的不合理和一些机制做了改动，那么具体的改动机制有哪些呢?一起来看看吧。

暴雪这次一定是有至少一位对魔兽世界怀旧服非常精通的大佬在进行指点，自从参加内测以来，我在测试服务器尝试了大量热门、冷门、甚至独家的资源量产方式，绝大多数都从根本上进行了修改，下面分享几点，抛砖引玉：

1. 黑石深渊的狱卒，确认有投网。

其实这个改动是2.0后的改动，1.12的官方版本，观众区无精英，狱卒无投网，所以暴雪这次直接按照后面版本来设计，也是经过了思考的。注1：投网带沉默效果。注2：有投网其实也能刷。

2. 蝎子不再无限刷新。

在60怀旧服官方早期版本，黑石塔座狼前，蜘蛛区后的两个凹槽里是无限刷新蝎子的，这些蝎子，刷新时间短，尸体消失速度快，但是有副本正常掉落，在06年的时候老外就有视频，1小时入100G。目前这个机制已被修改。

3. 宝箱大改。

在60的官方怀旧版本，2.0之前野外有很多宝箱是处于无人看守状态的，且这些箱子是按照区域等级来算宝箱等级的，无人看守的箱子中，顶级箱子2个(东瘟疫)，次顶级箱子2个(西瘟疫、东瘟疫)，其他中低等级箱子不下5个。目前这些箱子的位置全部被改变，都变成了有人看守的状态。所以有朋友想要开 服用1级小号拖尸体过去开箱子的，慎行。

同时，此次怀旧服箱子的刷新速度和掉落质量大改，刷新速度大幅提升，最快的可以5分钟刷新，并且是多点随机刷新。而箱子质量却大幅下降，增加了钱币保底(打发叫花子的数额)，出绿装的概率大大降低，基本是低很多级的药水和灰装。

4. 怪物寻路优化。

简单来说，就是：怪会跳台子，怪会跳崖，怪会隔栅栏远程攻击，怪的追击速度更快、技能更全，尤其正式服部分种类的怪物移动速度极快。另外，部分区域的怪物存在BUG，会被隔墙ADD。这里还是建议诸位想要单A升级的法师，慎重选择A怪地点。

有的朋友觉得怪物速度反而变慢了，是因为还没有接触到中期开始的怪物，另外魔兽世界里不同种类的怪物移动速度是不一样的。

5. 凄凉之地某个无限刷怪的BUG点，被修正。

6. 所有野外精英怪的经验均被修正为2倍，不再因为个别难度较高而给予额外经验。

7. 绝大多数任务直接召唤(放弃任务可无限召唤)类的怪物不再有经验或掉落，包括很多极其冷门的任务。

8. 仇恨分离机制与野外引怪脱离机制的修改。

首先，副本内老怀旧服的仇恨分离已经不可使用。其次，副本外引怪，加入了一种仇恨链脱离的机制。举例：骑马引了10个怪，在向第11只怪跑，你引的第一只怪如果脱离战斗返回了，会根据这只怪和其他怪的仇恨链接情况，把其他怪带离战斗。也就是说，不仔细控制好引怪数量的话，可能会越引越少。而这 个仇恨链接的具体设计，我个人感觉是和怪物种类也会有关。

9. 在以上两条的基础上，法师目前存在关键性AOE技能的运作不佳。

冰锥术：其实暴雪在内测服已经收到了大量玩家反馈冰锥术的运作方式有问题，我也是反馈这个问题的玩家之一，但暴雪上个月说，冰锥没问题。那问题就来了，我们这些老法师，玩了这么多年，怎么就会没来由地说你冰锥术有问题呢?经过多次测试，我发现。。。好像是延迟+男巨魔贴图问题。在内测服，亡 灵、侏儒的测试中并没有大量出现冰锥转身吹不到怪的情况，但是男巨魔经常出现。另外在实际操作中，我也发现，人物在空中转身时，可能由于延迟问题，人物的面朝方向没有能够顺滑地旋转，这也可能是导致转身冰锥只能吹到部分怪的原因。目前，我个人是只能屈从选择女巨魔了。

暴风雪：内测服务器，法师们普遍反映，暴风雪的减速有延迟。很抱歉的告诉大家，国服这个延迟依然存在，但由于低延迟环境，所以已经没有在内测服那么明显了。请诸位大法师根据这一情况慎重考虑A怪的具体操作。

这次的这些改动，意料之外，情理之中，目前上述内容最后2条不清楚后续是否会进一步优化，但前7条已经100%确认。我个人是一个比较喜欢找设计师麻烦的玩家，这次暴雪运营或设计师的专业程度，让我重新产生了与游戏制作商博弈的热情，期待其后续的内容。

附带一提，动态刷新30级结束，别想着暴雪野外保送60了。