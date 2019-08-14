云顶之弈六贵族阵容怎么吃鸡 六贵族阵容吃鸡教程

六贵族阵容是云顶之弈中不少玩家都很喜欢的，那么在游戏中六贵族阵容该怎么搭配？怎么玩呢？很多小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！
比较喜欢玩6贵族，肉肉的打不死的感觉很好。
版本伤害降低，导致时间往后延，比起以前贵族7人口不D到天使直接暴毙来说，对贵族友好了许多，所以推荐攒到至少8人口，8人口前攒钱(等死)。所以要想的是如何度过中期，保证自己不容易中途暴毙，但是只要挺过了鸟，基本就有机会吃鸡。
前期卡的选择，组成小羁绊
4人口2骑3贵，2骑2枪，2骑2游侠等过渡。;
5人口2骑3贵2枪，2骑3贵2游侠这些;
6人口凑4骑士3贵，或者游侠暗影骑士贵族，或者双护卫等过渡;
7人口是个坎，主要是对手可能已经成型，会造成大量伤害，容易被一波抬走，但不建议D天使。
8人口成型。
既然8人口了，除了六贵还有两个位置，一般养德莱文+剑士/帝国，凑三剑士/帝国Buff增加(德莱文)队伍攻击。也可以养寒冰布隆凑双极地双护卫(这个自己很少玩)
阵容核心及装备选择
整个队伍核心天使和德莱文(亚索)。但是贵族的另一个问题就是前期装备不好给，除了天使德莱文亚索这些其它都是弟弟，在没有他们前装备比较难给，给打工的枪手骑士或者游侠。装备选择羊刀炽天使青龙刀红buff饮血剑之类的，其它贵族看情况给，卢锡安可以给点，其它就算了吧。
选秀攻速优先，其次铲子，比如有机会把你的天使变剑士，然后就会出现无限罩子的。
其它方面比如9人口可以补出乌鸦，3张橙卡突出贵族的特质贵。
其它方面可以6贵+6骑，突出一个肉字，只要出来都稳定吃鸡。
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