云顶之弈帝国六刺阵容怎么搭配 铁盾帝国六刺阵容搭配以及出装推荐

2019-08-12 10:41:14 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

云顶之弈是最近非常火爆的一个自走棋模式玩法。但是很多玩家都不知道在游戏中帝国刺客阵容该怎么玩？怎么搭配？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

《云顶之弈》中的帝国和刺客阵容都属于高输出的搭配，在9.15这个版本下，虚空阵容表现强势。

今天给大家带来的是一套六刺客阵容，但并不是传统的虚空刺或者忍者刺，而是铁盾帝国刺。虚空刺和忍者刺在这版本毫无强度可言，属于三流的阵容。

阵容搭配：

布隆+德莱文(幽梦)+卡特+寡妇+狮子狗+派克+劫(阿卡丽)，七人口成型。

阵容定位：

属于一流的吊车尾，二流的排头兵，最多只能接受外面两家三刺或者是一家六刺，再多就是一起出门。六刺已经不是当年了，不能太多人抢卡，也不能强行去玩。

为什么选择布隆和德莱文两张卡，布隆两星很容易而且还是云顶里面最肉的单位，技能80%的减伤可以多活几秒，可以给刺客争取不少的输出时间，当然，选择其他大肉也可以，比如虫哥，但布隆性价比最高，最容易到手。至于选大哥的原因很简单，最强输出刺客谁敢不服?暴击999?不不不，暴击2000才是大哥的真实水准，甚至可以趁大虫子不注意秒了他，是我们的唯一主C。

副C狮子狗或者阿卡丽和布隆都可以，看装备如何来，法系阿卡丽，物理狮子狗，肉装布隆，布隆副C的话主要是给大哥争取输出时间。

需要注意的是可以被替换的刺客是劫，阿卡丽和狮子狗，他们没有装备不厉害。寡妇和派克不能换，在裸装备的情况下派克的控制和寡妇的AOE都贼厉害。卡特必备挂件。 两块和两块以下的可以追三，其他只有狮子狗做副C时可以追三。梦想三星大哥的可以试试，不过不推荐这么搞，有点夸张。

阵容选择时机：石头人之后有金铲铲和三刺客，没有金铲铲可以玩斗刺或者转型，最多只能等到三阶段大选抢铲铲。

各时期阵容选择：

前期：如果能凑出三刺客那不必说，没有可以先拿豹女，狼人+任一斗士这样的强势组合，三贵族也成，但和我们后面的体系不搭边，要全换。

中期：五人口可以用狼人和狮子狗再加上另外一个斗士和两个刺客组成双斗双狂野三刺客，这个阵容战力很强还能在我们没有铲铲的情况下完成斗士刺的转型。五人口的时候可以稍微花一点钱，搜几个两星刺客用来保血，但不能搜太多，最多只能花10快。六人口不推荐上六个刺客，面对缩角落的阵容六个刺客就是上去白给。

后期：8人口的摇摆空间就很多了，上日女双护卫是最平滑的，也是前排最稳的。当然，你可以用剑豪和肾搞个三剑士，输出和前排都足。甚至诺手乌鸦搞四帝国，钱更多的全要，拆了六刺客也能玩，变成一个三刺客状态也不错，说白了大后期的六刺拿第一有点难，转型也是能接受的，当然，这只适合有钱却不能追三星刺客的时候。

装备选择：

德莱文幽梦，饮血必备，最后一个装备可选火炮，春哥。春哥的容错更强，火炮输出更高而且火炮可以让大哥在一个安全的地方输出，不过外面有刺客同行就千万不要火炮，不然你会知道什么是残忍。无尽是一个很激进的选择，容错很低，不过装备它之后大哥就会变成一个木的感情的杀戮机器。

站位要点：

派克一定放角落，跳最远打控制

有机器人存在的话两个角落都要有刺客，这样机器人不会第一时间出钩，卡特放在他同一边的角落，另一边放派克

要大哥切后排就需要大哥避开对方前排位置，要他原地输出就和对面前排放一条竖线

布隆不能沉底，要放在倒数二排挨打。