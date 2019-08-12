云顶之弈怎么凑6斗士 云顶之弈六斗士都有谁

2019-08-12 10:32:38 来源：91单机游戏 编辑：十一

云顶之弈在9.15更新后上线了几种新的羁绊效果，这样就又多了好多玩法，今天给大家介绍的是6斗士羁绊，想知道要怎么凑6斗士的小伙伴下面来和91小编一起看看吧。

云顶之弈怎么凑6斗士

目前还有一位斗士应该是蔚，现在还没有上线，大概是会在9.16版本上线的。所以目前还是凑不出来六斗士的，大家可以稍微的等一下，五个也是蛮厉害的呢，只是六个羁绊效果更厉害了。

其他五个就是狼人、机器人、雷克赛、狗熊和大虫子。

下次的版本更新估计是在20号左右了，具体的更新时间还是要以官方的消息为主。

以上就是小编为大家带来的云顶之弈六斗士怎么玩最新相关资讯。