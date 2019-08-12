lol阿卡丽的神秘商店8月活动在哪 lol阿卡丽的神秘商店8月活动时间

lol阿卡丽的神秘商店8月活动什么时候开始，感兴趣的小伙伴下面小编给大家带来了lol阿卡丽的神秘商店8月活动地址一览。
阿卡丽的黑金商店
活动时间：预计2019-08-19~2019-08-31
活动地址：点击进入
活动规则
1、每位召唤师拥有一次抽折扣的机会,使用钥匙获得额外一次抽折扣的机会;
神秘钥匙说明：神秘钥匙由英雄联盟官方活动发放,暂无其他渠道获得,敬请留意。拥有神秘钥匙的玩家,在阿卡丽的神秘商店中拥有额外一次刷新折扣的机会。
2、每位召唤师每一英雄对应皮肤可选择一款购买;
3、召唤师将有一定概率获得购买限定皮肤的机会,试试手气吧;
4、请在登陆页面后绑定大区，购买的皮肤将发放至绑定大区。
5、系统会在24小时内确认及更新订单状态,同时完成发货,请耐心等待;
6、在法律允许的范围内,腾讯公司拥有对此活动的解释权。
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