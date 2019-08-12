怪物猎人世界怎么刷珠子 速刷珠子教程

2019-08-12 10:08:29 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

珠子是怪物猎人世界中非常重要的一个材料，那么在游戏中珠子该怎么获得呢？在哪获得呢？很多小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

准备工作

1.几十颗大龙脉石(炼金必需材料)

2.N块大龙脉石×1200点的调查点数。

3.垃圾珠子(打一下中分哥垃圾珠子多到爆炸)

操作步骤

1.存档A，上传云空间(PS4)，pc版本存档自己选U盘还是电脑其他文件随意。这个存档A比较重要，千万不要忘记。炼金前一定要存档。

2.然后记录自己当前龙脉石数量。比如大龙脉石50颗 (就是炼金400pts的需要的材料。)

3.然后就炼金，3颗3颗的炼金。如果在之后发现练出一颗解放珠或者什么你需要的。此时就看一下你还剩多少颗龙脉石。比如这时候剩了12块。

请用这个公式

(原有的龙脉石-现有的龙脉石-1)÷4*3

也就是:50-12-1=37÷4*3

得到的数字取整数，即不能四舍也不能五入。切记。

4.回档，回档你刚才的那个存档A，然后去做这个得出来的整数的任务。比如是18.75，就做18次任务，任务可以失败可以回归。好像不能重置。

5.做完18次任务做完，马上去炼金，至少1一次至多3次，必出你需要的那颗珠子。

每天可以晚上关机前保存文档后，来刷一次珠子，然后记录看看有没有好珠子，第二天读档，然后靠做任务做到指定的轮数，到时候就能直接练到你自己想要那颗珠子了。

如果你炼了30龙脉石，可里面一颗好珠子你都没有，那么就说明你需要在接下来的30÷4×3 的任务轮次，再继续去刷。