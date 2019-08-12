iPhone识别漏洞怎么办 iPhone脸部识别漏洞解决教学

2019-08-12 09:52:06 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多网友都在问iPhone识别漏洞是什么?该怎么解决呢？相信不少小伙伴都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

iPhone识别漏洞

8月7日，美国黑帽大会上，腾讯的研究人员展示了一种绕过人脸识别的方法：使用眼镜和胶带可解锁iPhone。镜片上贴纸黑色胶带，中间画着白色的点，把眼镜戴在睡着的受害者脸上，成功骗过Face ID，解锁iPhone并汇款。

研究者这次能够成功主要是利用了一项名为“活体检测”的功能。这个功能属于筛选“真假”面部特征的生物识别认证过程中的一部分，苹果就在iPhone和iPad Pro的Face ID人脸识别系统中使用了它。

研究人员表示，他们发现活体检测对于人眼的抽象化处理就是在黑色区域点上白点来模拟眼睛和虹膜，但如果用户戴上眼镜，它发现后就不会提取眼区的3D信息。正因为如此，他们把黑胶带贴在了镜片上，然后把一小块白胶带贴在了黑胶带里面，然后把眼镜戴在了睡眠中的受害者的脸上，从而成功解锁。

而这种方法之所以能够凑效，主要是因为苹果iPhone手机的Face ID虽然使用了活性检测功能，但是当用户带上眼镜时，活体检测扫描眼睛的方式就会发生变化，基本上不会从眼框区域提取3D信息。如此一来便可以轻松破解。

基于该漏洞，研究人员还提出了一个建议——为面部识别装置添加更多身份认证，并“增加视频和音频合成检测的权重”。不过从目前来看，在系统完成漏洞修复之前，通过在眼镜上贴胶带的方法似乎确实可以骗过Face ID。所以，为了安全起见，iPhone用户不妨暂时关闭面部识别，通过一种更加安全的方式来保障手机的信息财产安全吧。

不过大家也不用太过担心，这种方式需要机主完全失去意识，在实际生活中可操作性不大。不过这也验证了Face ID技术背后的安全弱点，苹果又将如何解决这个漏洞呢?