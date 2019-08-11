微信缴费提醒功能如何开通 微信缴费提醒功能开通教程一览

2019-08-11 14:11:11 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

微信缴费提醒功能要怎么开通呢?相信有些小伙伴还不知道呢，下面小编为大家整理了微信缴费提醒功能开通方法教程，一起来看看吧。

微信缴费提醒功能怎么开通

8月8日消息，今天微信的生活缴费中全新上线了缴费通知功能，用户可以在电费税费不足或者欠费的时后，及时收到微信推送的消息提醒消息，避免逾期缴费带来生活上的困扰。目前，这一功能已经在四川省率先上市。

缴费提醒的开启步骤也非常简单，缴费完成页点击订阅提醒可以快速开通此项功能。用户也可以通过生活缴费首页底部“缴费设置”来的关闭或者重新开通“缴费提醒”功能。为了鼓励用户使用微信缴费，他们还推出随机立减优惠，最高立减68元。

此前，微信支付在“88媒体开放日”上对外分享了微信支付的运营成果以及未来规划。

微信事业群副总裁耿志军表示，截至目前，微信支付日均交易次数超过10亿次，连接5000万个体户商户与商家。微信支付已在出行、零售、民生等多个领域展开产品布局，将开放ETC最新解决方案，同时深耕公交、地铁等公共出行领域。

目前已推出“出租车助手”、“亲属卡”、“手机绿色缴费通道”等多项功能。

以上就是小编为大家带来的微信缴费提醒功能开通方法教程全部内容!