lol云顶之弈轮空有什么机制 lol云顶之弈轮空机制详情介绍

2019-08-11 13:51:14 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

lol云顶之弈轮空是什么意思呢？在游戏中玩家对于一些机制还不是很了解，下面和小编一起来看看详细机制介绍吧。

详细机制介绍

每当玩家在回合中剩余的玩家数量为奇数(七、五、三)时，随机的玩家队伍将被复制以确保参加者的数量为偶数。

复制的队伍可以与它所复制的队伍外的任何人进行配对。

分身战斗力很低的。基本遇到就属于轮空必胜的。如果它赢得该回合，它会对对手造成伤害，就好像它是一支真正的队伍一样。如果它输了，什么都不会发生，因为它无论如何都会在回合结束时消失。

一旦比赛减少至剩下三位玩家，生命值最高的玩家将一定会面对到复制队伍，而另外两名球员一定会互相交手。这将使两个排名较低的玩家有更多时间来建立他们的队伍，而不会被领先的玩家碾压，使最终的决斗更具竞争力。

「区别是不是分身就看跟你对战的人的小小英雄有没有出现。没有出现就是分身」。

以上就是今天为大家带来的云顶之弈轮空详细机制介绍的全部内容。