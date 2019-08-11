2019-08-11 13:33:31 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

三位一体是集结了动作、益智解谜与冒险的3D平台游戏，现在出到第四部了，那么三位一体4什么时候出呢?还不知道的玩家快来看小编带来的发售日期介绍吧。

发售日期介绍

《三位一体4》公布了游戏的发售日期，预计将于10月8日登陆 PC 、Xbox One 、PS4 以及 Switch 。玩家可以在奇幻世界中迎接形形色色的物理性谜题、绝妙的装置、险恶的敌人，以及迷人的生物。

值得一提的是，《三位一体4》将支持最多4名玩家通过本地或联网，这也是系列首次，玩家数量的不同还会改变解决挑战的方式，加上丰富的技能树以及全新的战斗系统也会让玩家有耳目一新的感觉。

以上就是今天为大家带来的三位一体4什么时候出的全部内容。