DNF怎么获得真爱之翼袖珍罐 真爱之翼袖珍罐获得途径分享

2019-08-10 22:19:12 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

真爱之翼袖珍罐是DNF中新上线的一个道具，很多玩家都很喜欢，那么真爱之翼袖珍罐该怎么获得呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

DNF中开启真爱之翼袖珍罐可以获得时限30天或者无期限的天空翅膀。

真爱之翼袖珍罐获得途径分享：

DNF七夕真爱之翼袖珍罐这个真爱之翼袖珍罐是之前的活动时候购买999的夏恋星夜礼包获得的，总共就只有2个，也就是说仅有两次机会可以开出天空装扮，当然这个是有几率的，能不能开出永久的只能看运气了。

DNF七夕真爱之翼袖珍罐可以开出4样东西分别是：混沌冥光天羽翅膀礼盒(无期限)、光明冥光天羽翅膀礼盒(30天)、混沌冥光天羽翅膀礼盒(30天)和光明冥光天羽翅膀礼盒(无期限)、中随机获得一个。但是DNF的概率大家应该是知道的，因为只有两个能够开启所以说大部分的人肯定开到的是30天有时效的，只有极少数的人才能开出永久的天空装扮了。