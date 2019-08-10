云顶之弈轮空怎么办 轮空机制含义以及规则介绍

2019-08-10 22:06:45 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

云顶之弈是最近非常火爆的一个自走棋模式玩法，最近很多玩家都在问在游戏中轮空是什么意思？该怎么办？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

轮空机制含义以及规则介绍

每当玩家在回合中剩余的玩家数量为奇数(七、五、三)时，随机的玩家队伍将被复制以确保参加者的数量为偶数。

复制的队伍可以与它所复制的队伍外的任何人进行配对。

分身战斗力很低的。基本遇到就属于轮空必胜的。如果它赢得该回合，它会对对手造成伤害，就好像它是一支真正的队伍一样。如果它输了，什么都不会发生，因为它无论如何都会在回合结束时消失。

一旦比赛减少至剩下三位玩家，生命值最高的玩家将一定会面对到复制队伍，而另外两名球员一定会互相交手。这将使两个排名较低的玩家有更多时间来建立他们的队伍，而不会被领先的玩家碾压，使最终的决斗更具竞争力。