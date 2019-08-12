魔兽世界怎么注册怀旧服 魔兽世界怀旧服注册安装方法教程一览

2019-08-09 15:37:45 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

《魔兽世界(经典怀旧服)》全球发行前测试将于8月9日(星期五)凌晨2：00开始，预计于8月10日结束。此次测试将向全球所有地区正在订阅或者拥有活跃游戏时间的《魔兽世界》用户开放。同时，此次测试最高角色等级为15级。感兴趣的玩家不要错过了。



需要大家提前从战网客户端上安装《魔兽世界(经典怀旧服)》，来进行测试准备。《魔兽世界(经典怀旧服)》安装方式如下：

1、打开战网客户端，然后在左侧游戏菜单栏中选择《魔兽世界》。

2、在选择【版本】的下拉菜单处，选择《魔兽世界(经典怀旧服)》。如果你有多个魔兽世界账号，那么会看到第二个下拉列表。在该列表中，选择要与《魔兽世界(经典怀旧服)》安装相关联的活跃帐户。

3、点击【安装】按钮，然后你将看到一个安装进度条，它将显示安装进度。