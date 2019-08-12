云顶之弈布隆怎么玩 9.15版布隆阵容搭配攻略

2019-08-09 15:32:47 来源：91单机游戏 编辑：十一

云顶之弈是lol最新的一种自走棋玩法，其中布隆阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天就给大家带来了关于布隆阵容的具体搭配推荐分享啦!一起来看看吧!

云顶之弈布隆阵容怎么搭配

布隆现在非常适合贵族、护卫的阵容，贵族的阵容在9.15版本削弱了护甲，并且增加了一定的魔抗的效果，综合分析布隆+日女能增加双护卫的体系能增加贵族阵容的护甲的效果，高额的护甲配合贵族的buff能让贵族阵容的进攻能力更强一些，综合来说还是很强的。

追三推荐：布隆>薇恩>卢锡安>剑姬

在这个阵容里可以考虑先追布隆的三星，三星布隆配合反甲狂徒堪称是云顶最肉英雄。

英雄解读

布隆在现在的版本中的坦度能力非常强，尤其是在配合双反甲和狂徒在布隆举盾以后能够轻松去规避对手的输出伤害，布隆在版本中的反伤能力和对抗能力相对还是非常强劲的。

出装推荐

布隆在9.15版本的出装推荐做出双反甲，后续再做出狂徒能更好的规避对手的输出。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈中布隆阵容的相关搭配推荐分享啦!