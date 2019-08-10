DNF双鱼座光环有技能加成吗 DNF双鱼座光环属性介绍

2019-08-09 15:29:54 来源：91单机游戏 编辑：十一

上一篇文章，小编已经介绍过了双鱼光环。现在我们来说说这个光环能不能增加技能等级，想知道答案的小伙伴赶快来和91小编一起瞧瞧吧。

DNF双鱼光环加不加技能

这个新出的光环是不加技能等级的，很多的玩家们都吐槽这个属性真的是太差劲了，根本就没有提升，我么可以看一下属性的截图哦，请看下图：

想要获得的话就进入到心悦APP。点击那个漫游就可以看到这个光环的页面了，看一下自己有没有条件，，然后点击领取就可以了。 点地下城与勇士之后不要点荣耀战场 点那个漫游进去 有个图片的。没有加技能等级，其他技能不说，pk单加1级的武器什么精通的伤害就比15点力智高了。

以上就是小编为大家带来的DNF双鱼光环有技能加成吗最新相关资讯。