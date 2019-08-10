DNF真爱之翼袖珍罐怎么获得 DNF真爱之翼袖珍罐获取方式详解

2019-08-09 14:53:05 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF七夕真爱之翼袖珍罐可以开出4样东西， 其中有时限30天或者无期限的天空翅膀，那么这个袖珍罐要怎么获得呢?想知道答案的小伙伴赶快来和91小编一起瞧瞧吧。

DNF真爱之翼袖珍罐怎么获得

DNF七夕真爱之翼袖珍罐这个真爱之翼袖珍罐是之前的活动时候购买999的夏恋星夜礼包获得的，总共就只有2个，也就是说仅有两次机会可以开出天空装扮，当然这个是有几率的，能不能开出永久的只能看运气了。

DNF七夕真爱之翼袖珍罐可以开出4样东西分别是：混沌冥光天羽翅膀礼盒(无期限)、光明冥光天羽翅膀礼盒(30天)、混沌冥光天羽翅膀礼盒(30天)和光明冥光天羽翅膀礼盒(无期限)、中随机获得一个。但是DNF的概率大家应该是知道的，因为只有两个能够开启所以说大部分的人肯定开到的是30天有时效的，只有极少数的人才能开出永久的天空装扮了。

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