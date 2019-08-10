魔兽世界狼王鲁伯斯在什么位置 魔兽世界狼王鲁伯斯坐标一览

2019-08-09 14:39:08 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

有人还不知道魔兽世界的狼王鲁伯斯在哪里可以抓到，小编就来介绍一下吧。

狼王鲁伯斯两小时刷新一只，在暮色森林刷新。部落要去的话从奥格瑞玛做飞艇到格罗姆高营地然后往上走到达暮色森林。

刷新点在暮色森林北边沿河的一带，左边和右边都有可能出，左边在很靠河的地方，右边在阳光树林的一堆黑暗破坏者里，而夜色镇左上角黑色和白色的狼交界处出现几率比较高，狼王鲁伯斯长的和黑暗破坏者一样，但是是白色的，它和饥饿的恐狼区别就是尾巴朝下，靠这点在远处也能看出来。