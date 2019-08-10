云顶之弈游侠护卫骑士阵容搭配推荐 云顶之弈游侠护卫骑士阵容玩法介绍

2019-08-09 11:17:51 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏，云顶之弈游侠护卫骑士阵容怎么搭配呢？因为护卫和骑士羁绊的增强，这套阵容瞬间成为上分最佳选择，下面小编给大家带来了云顶之弈游侠护卫骑士阵容搭配玩法介绍。

游侠护卫骑士阵容

目前云顶之弈强度榜单上排名第一的阵容，其实就是我们熟悉的四游侠体系，但因为护卫和骑士羁绊的增强，这套阵容瞬间成为上分最佳选择。

9.15羁绊增强分析：

护卫：(2) 每层40护甲⇒ (2) 每层50护甲。守护者们不会给自己提供增益。

布隆 护甲：25 ⇒ 75

蕾欧娜 护甲：55 ⇒ 100

骑士们格挡来自普攻的20/40/80伤害⇒你的队伍无视来自所有来源的15/30/55伤害。

骑士和护卫羁绊都是“防守型”羁绊，而9.15版本护卫羁绊加强，骑士羁绊则可以覆盖到所有的队友身上同时抵挡的伤害更多，这就让队内的游侠生存力提升。

阵容解析：

这套阵容以四游侠作为核心输出点，前期选择三贵族过度并且保留薇恩，中期直接拿到韦鲁斯、布隆、日女组成双游侠双护卫阵容(前期德玛和莫德凯撒保留凑骑士羁绊)，后期则等待寒冰、千珏和凯尔的到来，阵容就彻底成型了。

主力C位：

作为一个三费费卡，寒冰是四个游侠里面最值得投资的单位，大招控制伤害兼顾，本身追三的可能性较大。

寒冰核心装备：

游侠的羁绊效果就是攻速，电刀需要普攻来触发，所以电刀能够在游侠寒冰手中发挥出更好的效果。

这套体系很难被对手破解，护卫和骑士提供的防御羁绊加上千珏和凯尔本身的保护能力，四个游侠都拥有输出，不怕被机器人针对。