DNF怒海霸主武器装扮怎么获得 全职业怒海霸主武器装扮获得方法以及外观分享

2019-08-09 11:09:27 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

怒海霸主武器装扮是DNF中新上线的一个外观，相信很多小伙伴都很好奇在游戏中怒海霸主武器装扮外观怎么样?该怎么得呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

DNF怒海霸主武器装扮是通过怒海霸主武器装扮自选礼盒获得的，每个职业都有一个专属的武器装扮。

使用怒海霸主武器装扮自选礼盒后，自动选择当前角色可使用的怒海霸主武器装扮

怒海霸主天帷之锚(男鬼剑士)

怒海霸主天帷之锚(女鬼剑士)

怒海霸主天帷弯钩(男格斗家)

怒海霸主天帷弯钩(女格斗家)

怒海霸主天帷火炮(男神抢手)

怒海霸主天帷火炮(女神枪手)

怒海霸主天帷宝箱(男魔法师)

怒海霸主天帷宝箱(女魔法师)

怒海霸主天帷巨炮(男圣职者)

怒海霸主天帷巨炮(女圣职者)

怒海霸主天帷鹦鹉(暗夜使者)

怒海霸主天帷鹦鹉(魔枪士)

怒海霸主天帷弯刀(枪剑士)

怒海霸主天帷之锚(守护者)

温馨提示：

怒海霸主武器装扮自选礼盒为账号绑定道具，于2019年9月5日06:00统一删除。

怒海霸主武器装扮品质为高级，不可交易、不可合成、不可分解、无属性