DNF天帷巨兽宠物怎么获得 天帷巨兽宠物获得方法以及技能属性分析

2019-08-09 11:07:33 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

天帷巨兽是DNF游戏中新上线的宠物，很多玩家都很喜欢，那么在游戏中天帷巨兽宠物属性怎么样?该怎么获得呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

天帷巨兽宠物是通过怒海霸主礼包中的天帷巨兽宠物自选礼盒获得的，共有3种宠物，分别是纯粹、粉晴、碧空。

DNF天帷巨兽宠物技能属性详情

天帷巨兽宠物自选礼盒开启后， 可以从3种天帷巨兽宠物中选择获得1个

宠物名称

纯粹之天帷巨兽

宠物形象

粉晴之天帷巨兽

宠物形象

碧空之天帷巨兽

宠物形象

宠物属性

智力+30, 力量+30, 体力+30, 精神 +30

物理/魔法暴击 +5%

宠物技能

技能：天帷巨兽的咆哮

使用后， 可以使主人解除所有的状态异常。(冷却时间60秒)

温馨提示：

天帷巨兽宠物自选礼盒为账号绑定道具，于2019年9月5日 06:00统一删除。三种宠物属性、技能相同且无法交易