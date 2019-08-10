堡垒之夜决胜天空站活动内容是什么 决胜天空站活动规则介绍

2019-08-09 10:56:59 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

决胜天空站是堡垒之夜中新上线的一个创意玩法，那么决胜天空站该怎么玩？游戏规则是什么呢？不少小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

决胜天空站是堡垒之夜全新嗨皮岛创意玩法，决胜天空站中有32名玩家参加，共分为8只队伍。

堡垒之夜决胜天空站玩法介绍

全新嗨皮岛创意玩法——决胜天空站开启!决胜天空站是一个以占点为基础的娱乐玩法。比赛中共8支队伍，每支队伍4名玩家参加比赛。比赛中玩家可以不断的重生，并且可以建造。

开启时间

8月6日——8月9日

游戏规则

比赛开始后，每名玩家都会自动穿戴代表自己队伍的外观皮肤，方便队友之间的相互识别。

每个小队的出生基地都会有一把无尽之剑，拾取无尽之剑的玩家将会获得200生命值和200的护盾值。其他的玩家则在游戏中使用系统自动配备的武器。持有无尽之剑的玩家被淘汰后，将会在自己队伍的出生点重生，并且刷新新的无尽之剑。

比赛的地图中有三处可以得分的点，玩家队伍想要得分，必须有一名队员站在得分点中，队伍才会不断的获得分数。

在其他玩家占点的时候，可以互相攻击其他队伍，阻止他们得分，同时也要保护好自己的队友，保证自己队伍获得最多的分数。

在比赛进入后期，地图最中间的得分点会开启，在最中间占点可以获得更多的分数，但是也更容易被其他队伍的玩家攻击。

比赛结束后，获得分数最多的队伍赢得比赛。