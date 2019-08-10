DNF酷夏水上对决怎么玩 DNF酷夏水上对决玩法攻略

2019-08-08 18:23:02 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

DNF酷夏水上对决怎么玩?就让小编带大家看看吧。

这个玩法在游戏中，玩家每天可以多次进行参与，但是奖励只有在每天首次才是可以获得的。

在游戏中，这个玩法分为攻击和防御两种模式。在首次进行的时候玩家为攻击，一旦被对方防御之后，就换对方攻击我们防御了。

在游戏开始之后，会给到玩家少量的时间进行选择攻击。在攻击的时候也不要着急，对方防御之后头顶会有提示，选择攻击其没有防御的位置既可。

并且连续攻击还会积攒一定数量的怒气值，积攒满之后就能使用技能直接把秒杀对方玩家在击败对方之后，并且是当天首次击败才是可以获得奖励的。每天可以获得1个水上勋章。

玩家在活动期间内积攒一定数量的勋章之后，可以在这个玩法的专属商店中去购买一些活动道具奖励。