云顶之弈狮子狗阿狸阵容怎么搭配 狮子狗阿狸阵容需要什么棋子

2019-08-08 18:12:19 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的狮子狗阿狸阵容要怎么进行搭配呢?估计还有好多小伙伴们都还不知道吧!小编今天就给大家带来了关于狮子狗阿狸阵容搭配推荐分享啦!

云顶之弈狮子狗阿狸阵容怎么搭配

狮子狗的崛起得益于9.15版本虚空羁绊的加强。上个版本狮子狗还处于被狂野和刺客双除籍的状态，这个版本狮子狗自身的属性得到了一些加强，再加上虚空摇身一变成为版本最强羁绊，狮子狗一跃成为了虚空斗刺里的大哥。

阿狸则是从9.14b的最后两天就开始火起来了，当时是用来克制如日中天的狂野龙女。9.15过后，虚空斗法更强了，死歌成为版本的终极Boss，大虫子也成为阿狸之外的另一个Carry点。斗刺用来吃分效率很高，斗法则更容易吃鸡。

核心装备：狮子狗必备火炮。云顶之弈里的几个刺客都有各自的特色，狮子狗的特点就是持续作战能力很强，虚空斗刺自带双狂野攻速Buff，狮子狗的攻速很快，在火炮的加持下持续输出的效率更高。狮子狗不像其他刺客那么吃技能，反而他的技能如果太频繁，反复横跳切不死人可能会起到反作用，因此不需要对蓝量有加成的装备。

阿狸必备的装备是鬼书。上个版本鬼书就是阿狸的标配，这个版本鬼书更强了，更加成为阿狸的必备装备。

适合阵容：狮子狗和阿狸的适合阵容没有什么悬念，虚空斗刺和虚空斗法。前期用三虚空双狂野过渡，拿到大虫子就能宣布阵容成型。不过现在全民虚空斗士，别说虚空棋子，连狼人、机器人这些斗士英雄都是稀罕物，在这个环境下虚空斗士就得玩出赌狗枪的感觉，先上2星，先搜到大虫子，这些都直接影响你吃分、吃鸡、还是走人。

阵容延伸：狮子狗没什么延伸的空间，现在刺客阵容基本只有虚空斗刺一条明路。阿狸可以有转变的空间，可以作为六法阵容的一员。