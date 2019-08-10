云顶之弈百宝箱阵容怎么玩 云顶之弈百宝箱阵容需要什么棋子

2019-08-08 18:11:39 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中有玩家最近研发出一套阵容，这套阵容取名为“百宝箱”，那么这套阵容要怎么玩呢?感兴趣的小伙伴快来和小编一起看看吧。

云顶之弈百宝箱阵容怎么玩

百宝箱这套阵容主要卡牌为：卡牌大师，卡萨丁，死歌，凯南，挖掘机，凤凰，冰女，大虫子

卡牌根本没人拿，前期2星是很容易的，至于三星没必要特意去搜，来了就拿，打完石头上6，打完狼隔个回合上7。

这套制胜的核心并不是卡牌的三星，是后期的大招橙卡两星，卡牌初中期靠电刀和卢登打伤害和控制，后期变成辅助了，后期核心是橙卡的两星.三星靠缘分，不必强搜三星。

只要注意自己的搜卡节奏和装备的选择，只要不是特别特别劣势的局我们都能打出好成绩。

虽然吃鸡不是很容易，但是想要前三还是比较轻松的!

以上就是小编为大家带来的云顶之弈百宝箱阵容搭配攻略最新相关资讯。