CF11周年庆特别篇活动在哪里 CF11周年庆详细讲解地址

2019-08-08 18:11:04 来源：91单机游戏 编辑：msc

在CF11年周年庆活动中官方为了补偿玩家，新加入了一个特别篇，那么怎么样才能参加这个特别篇的活动呢?想知道的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

CF11周年庆特别篇活动在哪里

11周年庆特别篇活动网址：点击进入

玩家在8月10日-18日期间，完成任意一句游戏，就可以获得一件永久打道具。需要注意的是这个道具是限量的，玩家只能领取一件，且每小时都是限量的，先到先得呢。不过部分道具领取完毕后会补充。建议玩家可以早点去完成任务，毕竟这种活动一般参加的人数都会很多，到时候会有延迟等领不上的情况，都是会发生的。为了以防万一，建议玩家早点去领取呢!

还有任意游戏一局永久5选2的互动，这些都是平时很难得到的奖励，想要的小伙伴可以提前去选好，到10号后可以直接领取啦!

以上就是小编为大家带来的CF11周年庆特别篇活动地址最新相关资讯。