CF雷神AK怎么获得 CF雷神AK-47具体获得地址

2019-08-08 18:10:16 来源：91单机游戏 编辑：msc

在CF本次11周年庆活动中，上线了CF史上第一款免费赠送的永久英雄级皮肤——“AK47-雷神”，怎么样才能获得这款皮肤呢?下面来和小编一起看看吧。

CF雷神AK怎么获得

AK47-雷神这款皮肤是CF史上第一款免费赠送的永久皮肤，不要花钱还能获得的永久皮肤是最令人期待的。因为是免费获得永久的雷神皮肤，想想就知道官方不会那么容易给你拿到了，如果很容易拿到就不值钱了。

获得永久AK-47雷神皮肤这个活动，在活动开启后很多玩家抱怨，领取方式是太复杂了，但是小编觉得既然是免费的当然需要花费点时间，要不然可以直接购买，瞬间就好。

小编给大家讲下活动的一些规则细节问题，避免有玩家没有注意到而没有获得这个雷神皮肤。

8月3日领取的是资格，真正的领取时间是在8月10日。在8月10日之后，玩家只能通过周末两天进行签到，注意每个周末只好签到一次，需要连续10个周末签到，不间断，才好完成任务。也就意味着玩家需要花费差不多两个月的时间才能获得永久的AK47-雷神皮肤。如果记性不是太好的玩家建议可以设置备忘录，以免忘记签到而错过这个永久雷神皮肤。

不过想要先体验的玩家不要着急，在签到的时候可以获得一个7天限时的雷神皮肤使用权，还有火线币和觉醒宝石等奖励，在等待永久AK47-雷神皮肤的玩家不妨先使用限时的AK47-雷神。

当然，如果不想等待这么长时间的玩家，也可以直接花费399元购买永久AK47-雷神。有钱任性的玩家可以直接购买了!

以上就是小编为大家带来的CF雷神-AK47获得方法最新相关资讯。