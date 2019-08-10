云顶之弈虚空赌狗枪怎么玩 云顶之弈虚空赌狗枪需要什么英雄棋子

2019-08-08 18:09:36 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈在9.15版本已经是虚空斗法的天下，但是虚空赌狗枪也是有一定的优势，下面小编为大家带来这套阵容的玩法，感兴趣的小伙伴下面来和小编一起看看吧。

云顶之弈虚空赌狗枪怎么玩

虚空赌狗枪顾名思义，结合了赌狗枪和虚空的优势的全新搭配组合。

速成

速成是这个流派最值得称道的优点了，虚空成型已经很快了，但是赌狗枪还要更快。

我可以放心大胆的说，赌狗枪是这个游戏前期成型速度最快的阵容!没有之一!简单，粗暴，强力!比单纯的虚空更快的成型速度!

经济

我从没听说过玩赌狗枪的玩家会没钱的，你可能人品差没装备，可能运气差抽不到卡，但是绝对不会没钱!经济上没有优势一定是你的玩法出现了问题!

对抗性

狐狸放前排放不出技能，放后排打不到我枪手，奥巴马是带复活甲和沉默的刺客，3个刺客往里面跳，你狐狸就能Q中我小炮?

沉默还不好拿吗?现在都是抢大棒腰带复活甲的，女神泪和魔抗根本就没人拿，两个沉默一局根本就不难，三星接近2000的血这就是容错。

我们只要牢牢把握住自己成型快，钱多，打人疼的优势，要牢牢把握，我们就能轻松打败虚空斗法。他们的强力在于成型速度快，而我们的优势则是更快!找准时机，轻松吃鸡。