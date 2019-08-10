LOL源计划福袋活动时间 lol源计划福袋奖励详情

LOL源计划福袋是通过源计划法球有4%概率掉落的，那么很多小伙伴要问了源计划福袋里有什么奖励呢?下面和小编一起来看看吧。
活动时间：2019年8月7日12:00～2019年9月9日6:59
lol源计划福袋奖励详情
源计划福袋，通关打开源计划2019法球有4%概率掉落源计划福袋
福袋包含随机3个相同价格的皮肤碎片，以及5000橙色精萃。其中皮肤碎片将会是以下四种价格的一种：
3个4500点券价格皮肤的碎片
3个6900点券价格皮肤的碎片
3个7900点券价格皮肤的碎片
3个9900点券价格皮肤的碎片
真爱之翼袖珍罐是DNF中新上线的一个道具，很多玩家都很喜欢，那么真爱之翼袖珍罐该怎么获得呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！DNF中开启真爱之翼袖珍罐可以获得时限30天或者无期限的天空翅膀。真爱之翼袖珍罐获得途径分享：DNF七夕真爱之翼袖珍罐这个真爱之翼袖珍罐是之前的活动时候购买999的夏恋星夜礼
布隆是云顶之弈中不少玩家都很喜欢的一个英雄，相信很多小伙伴都很好奇布隆阵容要怎么进行搭配吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！云顶之弈9.15版布隆阵容怎么玩？布隆现在非常适合贵族、护卫的阵容，贵族的阵容在9.15版本削弱了护甲，并且增加了一定的魔抗的效果，综合分析布隆+日女能增加双护卫的体系
在云顶之弈中有着不少的流派玩法，核弹流就是其中之一，那么核弹流大虫子阵容怎么玩好呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！云顶之弈怎么搭配核弹流大虫子阵容？虚空斗法的阵容比较容易成型，前期用狼人、机器人、狗熊和挖掘机等斗士过度，有虫子后用虫子换狗熊就可以了。4斗士羁绊在前期威慑力还是很高的，再配合2星狐
云顶之弈是最近非常火爆的一个自走棋模式玩法，最近很多玩家都在问在游戏中轮空是什么意思？该怎么办？下面就跟着91手游网小编来看看吧！轮空机制含义以及规则介绍每当玩家在回合中剩余的玩家数量为奇数(七、五、三)时，随机的玩家队伍将被复制以确保参加者的数量为偶数。复制的队伍可以与它所复制的队伍外的任何人进行
最近很多玩家都在问DNF8月10日数字解密答案是什么?相信不少小伙伴都不知道吧那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！完成数字解密活动可以获得奖励，解密答案将在每周四重置。DNF8月10日数字解密答案是什么？活动时间：2019年8月8日——2019年8月22日勇士们可以点击中间的问号图标回答暗号，答
逆战在8月9日上线了主播爆料团新活动，在本次活动中玩家们可以获得非常丰富的奖励，那么在哪里才能参加这次活动呢?下面来和小编一起看看吧。主播爆料团活动时间是8月9日晚间7点准时开始，活动期间玩家观看直播就可以参与抽奖，活动奖励有5000NZ点券(50个)、10000NZ点券(25个)、永久泰坦双星(5
DNF是一款动作类游戏，DNF8月10日数字解密答案是什么呢?完成数字解密活动可以获得奖励，解密答案将在每周四重置，下面小编为大家介绍这一周的数字解密答案，下面来和小编一起看看吧。DNF8月10日数字解密答案是什么活动时间：2019年8月8日——2019年8月22日勇士们可以点击中间的问号图标回答暗
DNF是一款动作类游戏，DNF双鱼光环终于在心悦会员中心里上线了，DNF双鱼光环能不能增加技能等级，有些小伙伴还不知道，下面小编给大家带来了双鱼光环的属性。DNF双鱼光环加不加技能这个新出的光环是不加技能等级的，很多的玩家们都吐槽这个属性真的是太差劲了，根本就没有提升，我么可以看一下属性的截图哦，请
《魔兽世界(经典怀旧服)》全球发行前测试将于8月9日(星期五)凌晨2：00开始，预计于8月10日结束。此次测试将向全球所有地区正在订阅或者拥有活跃游戏时间的《魔兽世界》用户开放。同时，此次测试最高角色等级为15级。感兴趣的玩家不要错过了。需要大家提前从战网客户端上安装《魔兽世界(经典怀旧服)》，来进
云顶之弈是lol最新的一种自走棋玩法，其中布隆阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天就给大家带来了关于布隆阵容的具体搭配推荐分享啦!一起来看看吧!云顶之弈布隆阵容怎么搭配布隆现在非常适合贵族、护卫的阵容，贵族的阵容在9.15版本削弱了护甲，并且增加了一定的魔抗的效果，综合分析布隆+日