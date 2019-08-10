云顶之弈9.15极地护卫骑阵容推荐 云顶之弈9.15极地护卫骑阵容玩法技巧详解

2019-08-08 15:53:54 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏，云顶之弈9.15极地护卫骑阵容要怎么搭配呢？有些小伙伴还不是很清楚，那么下面小编给大家带来了云顶之弈极地护卫骑阵容配置玩法技巧介绍。

极地护卫骑阵容

“极地护卫骑”的核心——布隆，当版本最肉的坦克与反甲碰撞将会发生奇妙的化学反应，由于布隆的技能机制，可以将反甲这件装备发挥到最大化，一个拥有狂徒和反甲的布隆可以说是所有物理输出英雄的克星!

当然一个布隆肯定是不够的，特别是遇到带有红BUFF、减星刀、沉默刀的枪手阵容体系的情况下，反甲布隆并不能发挥出他强大的作用，“极地护卫骑”可以补足没有输出的特点，还能增加前排的坦度!

阵容推荐：

羁绊效果：

这套阵容可以说是“护卫暗影游侠”那套阵容的基础上建立的，为什么没有选择四游侠而是选择了二帝国，首先帝国羁绊下的德莱文的爆炸输出能力肯定不需要我解释了吧，在这套阵容中暗影羁绊是非常重要的，拥有反甲布隆的情况下，一旦暗影羁绊触发在对手后排输出位英雄的身上，不用切后排就能快速将其反伤致死。

护卫羁绊的增强，可以增强其他棋子的肉度，所以将护卫棋子放在第二排，保证护卫羁绊能够让全队享受，就如我之前放的阵容图就可以了。四骑士也是为了增强前排的肉度，当前非常火热的“虚空斗刺”也无法击穿我方的“护甲”。

运营：

这套阵容其实并不需要可以的去进行运营，这套阵容中一费的卡非常的多，而且都属于我们中期的核心，在前期更早的做出2星，能让我们更快的站住脚跟，因为不是特别需要装备的原因，所以可以放心大胆的吃连胜啦!

前期：这套阵容前期可以通过三贵族过度，也可以四骑士过度，前期卢锡安有机会二星就二星，这版本卢锡安增强，让卢锡安前期伤害非常的不俗，有女神泪就给可以上给他，有小炮或者男枪可以组成双枪手过度，在没有拿到骑士之类的牌的时候可以转枪手，在前期除非你德玛西亚、诺克萨斯之手、铁铠冥魂爆率非常高的情况下，可以考虑转枪手。

中期(6人口为例)：在中期的时候，拥有一个带反甲的2星布隆和一个1星的女坦对你的阵容非常的重要，因为在中期的时候，你的对手选择的套路基本上成型，再加上现在非常多的“虚空斗刺”的情况下，你需要提升你阵容的坦度，双护卫BUFF能保证你在这个时候不会掉太多的血量，如果实在没有德莱文，不要双帝国凑成双游侠，后期提升人口凑四游侠也是不错的选择，如果要转成游侠，就不需要诺克萨斯之手了，可以选择换成天使，后期凑三贵族羁绊。

后期：到了后期阵容成型，因为只有3极地的原因，所以需要一个金汤勺和大腰带合成打冰锤，合成出4极地羁绊。虽然极地羁绊削弱，使得拉面熊退出人们的视野，但是带四极地羁绊的寒冰可以很好的克制住对手，以“虚空斗士”羁绊为例，在“虚空斗士”形成的体系中“虚空恐惧”就是其中的核心输出点。只要控制住大虫子，输赢还不好说!

装备选择：

这也是一套不吃装备的阵容，除了要合成打冰锤的金汤勺和大腰带以外，最主要的就是反伤刺甲和狂徒铠甲。

布隆作为阵容中的核心坦克，防御装备一定要给他，最好在中期就能给到反伤刺甲和狂徒铠甲，如果这一把法师阵容居多，可以合成一个龙牙，如果不多选择狂徒铠甲或者科技枪，科技枪的吸血，装备伤害也能吸!

寒冰射手，在四极地的加持之下，需要攻速加成，可以给到青龙刀、鬼刀、卢安娜飓风或者疾射火炮为寒冰提供攻速加成。

阵容中的最核心输出点，疾射火炮、鬼刀、饮血剑是德莱文的标配。

这套“极地护卫骑”在不缺坦度的情况下能够提供后排非常好的输出环境，四游侠或者双帝国斗士非常好的选择。