LOL8月9日免费英雄有哪些 LOL本周免费英雄介绍

2019-08-08 15:48:26 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

LOL8月9日周五将迎来新一周的免费英雄，LOL本周免费英雄有哪些呢？感兴趣的小伙伴们，下面和小编一起来看看吧。

亲爱的召唤师：

我们将在8月9日日10点左右更换每周免费英雄啦。

下面为大家介绍下新一周的免费英雄——

每周免费英雄：

永久免费：

什么是每周免费英雄呢?就算你没有买英雄，在游戏中也有数个免费英雄可以使用。免费英雄会在每周五轮换，这样大家不用 花钱也能体验到不同英雄带来的乐趣。为了提升游戏体验，并让玩家体验到更多的游戏内容，每周轮换的周免英雄数量调整为游戏整体英雄数量的10%(四舍五入)，因此周免英雄数量增加到了14个，当我们推出第145个英雄时，周免英雄数量将会增加至15个。

另外，在中国的服务器中，我们额外增加了三个永久免费使用的英雄——寒冰射手 艾希、德玛西亚之力 盖伦和符文法师 瑞兹 。主要目的也是便于那些刚刚打完新手实战训练营的玩家能够至少有一个自己会用的英雄。