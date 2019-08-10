《月圆之夜》骑士殉道流怎么玩 骑士殉道流玩法技巧详解一览

2019-08-08 10:46:13 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

殉道流是《月圆之夜》里骑士的主要流派之一，是一个非常厉害的流派，但是很多玩家不知道殉道流应该怎么玩，那么具体怎么操作呢？这里给大家分享一波《月圆之夜》骑士殉道流攻略，一起来和小编了解一下吧!

月圆之夜骑士殉道流攻略

骑士殉道

本来还有个羽毛，打无头的时候掉了……而且还只有2件套，还没有复制位，但还好

核心：殉道三件套，忠诚，怒火(或绝境)，过牌，可选(舍命，罗生门)

过渡技巧：拿忠诚，舍命，怒火，基本上速刷，很快就通关