云顶之弈虚空斗法阵容装备介绍 云顶之弈虚空斗法阵容装备思路详解

2019-08-07 17:56:56 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏，云顶之弈9.15版本强阵容应该怎么分配装备呢?云顶之弈虚空斗法阵容要怎么装备，有些小伙伴还不是很清楚，那么下面和小编一起来看看吧。

云顶之弈虚空斗法带什么装备

虚空斗法这条阵容中有两个核心，分别为狐狸和璐璐，装备主要给他俩。

狐狸装备

狐狸装备推荐给青龙刀、鬼书和羊刀，青龙刀能让狐狸更快放大，打出真实伤害，羊刀配合狐狸的野性羁绊带来客观的攻速增益，很多小伙伴不理解为什么要给鬼书，鬼书一方面可以增加狐狸的肉度，另一方面能让她攻击时造成最大生命值百分比伤害，因为现在虚空斗X体系横行，前排已斗士和换形师居多，这俩职业都以高生命值著称，鬼书完克他们。

璐璐装备

璐璐装备推荐两个青龙刀和一个羊刀，这三件装备都是为了让她更快放出技能，一轮对战下来璐璐放出的技能越多，胜算越大，鸟盾现在已经被削弱，不再适合璐璐。

以上就是小编为大家带来的云顶之弈虚空斗法装备搭配攻略最新相关资讯。