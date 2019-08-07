云顶之弈虚空斗法阵容怎么搭配虚空斗法最强阵容搭配技巧

2019-08-07 17:23:16 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的虚空斗法阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦!小编今天就给大家带来了关于虚空斗法阵容的相关搭配推荐分享啦!

阵容中后期强度够、容易上三星!下面具体说

前期正常出打工卡，有什么拿什么，我比较喜欢贵族和枪手，尽量升2不要追三!!!(打工卡)

中期凑齐2星三虚空就可以上虚空斗士了，卡萨丁(可追三)，螳螂，挖掘机(可追三)，机器人，狼人(打工卡)，狗熊，中期看情况，如果能打过就攒钱，如果打不过尽量不要卖血赶紧花钱提升阵容强度!!!(((当前版本能不卖血尽量不要卖血一波血入20+是稀松平常的事)))!

中后期开始搜大虫子，拿了大虫子升二星基本就可以锁血了，有什么装备上什么装备，大虫子猫咪和火炮很重要，第三件可以补帽子。二星强度就很高，能追三更好，弄到大虫子把螳螂卖了上三法师(露露)!

二星大虫子集齐三法buff+45%，帽子+50%一脚2000+真实伤害+大范围群体控制，每局开始前一定要看好其他人的站位，自己找机器人位置拉后排，其他人都是挂件，能扛住就行!

这个游戏装备很重要，前期不要乱合，想好玩什么流派，然后多想想合完的装备后期能不能用上。有时候甚至一件装备能影响胜负。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈虚空斗法阵容搭配分享啦!