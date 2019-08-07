云顶之弈暗影护卫4游侠怎么搭配 暗影护卫4游侠阵容最强搭配分享

2019-08-07 17:22:10 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的暗影护卫4游侠阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天就给大家带来了关于暗影护卫4游侠阵容搭配推荐分享啦!

云顶之弈暗影护卫4游侠阵容怎么搭配

阵容组成：韦鲁斯、寒冰、VN、千珏、布隆、日女、金属、天使

阵容征兆：金属、韦鲁斯、VN

阵容解析：羁绊之间的组合堪称艺术，前排足够硬，输出足够高，过渡也很平滑。

在前期可以通过三贵族加金属和韦鲁斯或寒冰组成骑士或游侠的配合。会是游侠爱好者版本新爱。

电刀最优先，其余可选青龙刀给寒冰或天使，基克的先驱给后排，反甲给布隆。针对龙女和大虫子还可以出红buff和沉默刀，虽然有点亏但也是个针对的办法。

新版本变化：在9.13版本我有写过4骑士4游侠的阵容，在9.14版本双护卫增强后升级为了该套阵容，也是上版本的主流之一。新版本中对骑士的增强更是锦上添花，在后排输出足够情况下，也无需考虑死歌了，金属用到最后完全没问题。

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈暗影护卫4游侠阵容搭配推荐啦!