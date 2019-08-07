云顶之弈6剑4枪阵容怎么搭配 恶魔枪手天使6剑4枪阵容最强方式搭配推荐

云顶之弈中的阵容玩法有很多，其中这个恶魔枪手天使6剑4枪阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们在问哦，来一起看看恶魔枪手天使6剑4枪阵容搭配推荐吧!
云顶之弈恶魔枪手天使6剑4枪阵容怎么搭配
八人口成型阵容：男枪(小炮)，剑姬，奥巴马，慎，船长，德莱文(剑魔/亚索)，女枪(小炮)
阵容解析：在共享选秀中获取金铲子后用金铲子+反曲之弓合成出破败王者之刃给到奥巴马或三星男枪，使其获得剑士羁绊，触发枪手和剑士双重羁绊，从而打出爆炸输出。
羁绊一览：利用C位平A触发羁绊打出爆炸性输出
装备选择
选取优先级：金铲子>反曲之弓>其他装备
核心C位：在奥巴马或男枪获得破败王者之刃后他们可以通过难以置信的攻击速度打出爆炸输出，所以为其配备的另外两件装备主以增加输出伤害和攻速为主，常规情况首选疾射火炮(男枪最好选择巨型九头蛇和红BUFF)，再选斯塔缇克电刃或是鬼索的狂暴之刃，在一定的情形下也可以选择沉默之刃，破刃者，诅咒之刃这三件装备中的一件打出范围DeBuff，如果你有幸合成了三星船长，那么可以给他配上朔极之矛，红BUFF，海克斯科技枪刃等装备打出爆炸输出，因为船长自身就有剑士和枪手双羁绊，并且他的火药桶伤害范围极大，三星船长火药桶的伤害也高达450，配合剑士和枪手羁绊可以快速打出技能，造成爆炸伤害。
坦克位：三星男枪可以充当阵容的坦位，除此以外选用两星船长，三星慎，两星剑魔(没有选择德莱文和亚索的情况下)，运气好的话可以选用三星剑姬作为坦位，因为我们在选秀中主要拿取的装备除了金铲子就是反曲之弓，所以坦位主要靠升星来达到增加血量的目的，如果有剩余的装备，那么我们最好选择增加血量的装备为主，三星剑姬作为坦位除去肉装还需要配上一把朔极之矛，使其不断触发技能免疫伤害
运营思路
前期阵容：多选对子，切忌搜卡，进可保连胜攒金币，退可吃连败选秀拿铲子
前期一般选择三贵族(盖伦，剑姬，奥巴马)，两枪手(男枪，奥巴马)，两骑士
四人口时选择盖伦，剑姬，奥巴马，男枪，这种是比较胡的情况，前期强度也很高，等到五人口还可以上一个骑士，组成三贵族，两枪手，两骑士
四人口如果不胡的话，选择盖伦+骑士+男枪+小炮，组成两骑士+两枪手
中期阵容：我把六人口看作是中期，这时候我们主要提升棋子质量保证血量或者连胜，所以这时候可以搜一波卡，将阵容升至全部两星，或者只将奥巴马升至两星并拿到船长，然后继续吃利息，这时我们的阵容最好是盖伦，剑姬，男枪，奥巴马，船长加小炮，这个时候如果我们有破败王者之刃的话最多可以组成三贵族，四枪手，三剑士的强势阵容，如果没有的话我们也可以选择把小炮(不要卖掉)换成派克组成三海盗吃利息
后期阵容：在你攒够50金币后，我们就可以把每回合多的金币用来升级人口了，中间系统随机刷给我们的卡可以留慎和亚索，因为剑魔和德莱文太贵了，如果出现卡利息的情况，我们可以不留他们，升至八人口后我们就可以搜卡了，当然如果你在这之前出现血量不健康的情况(30血以下)那么你就需要立即搜一波卡提升阵容质量，以免被一波血入导致游戏结束，当你的棋子都到了两星且核心棋子三星，这时候吃鸡基本就很稳了
对阵技巧以及注意事项
两星女枪>三星男枪>一星女枪>三星小炮>两星男枪，如果你的运气特别好，前中期就拿到了三星小炮并且男枪迟迟无法三星，那么你可以留着三星小炮，在八人口时如果你同时有三星小炮和两星男枪以及一星女枪，那么留三星小炮和一星女枪，如果你有三星男枪和三星小炮，那就不需要一星女枪，因为凑齐海盗是为了吃金币搜卡升人口，但是到了后期阵容成型，就不需要凑三海盗吃金币了
在大后期决胜负时对阵约德尔阵容C位要做疾射火炮，对阵刺客阵容C位要做幻影之舞，对阵六极地阵容C位要做沉默之刃，实际上沉默之刃是最万金油的装备，因为可以让对面大片敌人开不出技能。
在你7人口或者8人口时可以把准备区的格子买满，然后在选秀时选key卡，这样可以省1人口，7人口卡人口选女枪，8人口卡人口选任意贵族组成三贵族(后期可能作为一个BUG被修复)
如果你做出两件破败王者之刃那么你可以在7人口成型
选秀一律选核心装备，不要看棋子是啥，金铲子有多少拿多少，没有就拿反曲之弓
以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈恶魔枪手天使6剑4枪阵容搭配推荐分享啦!
云顶之弈是一款自走棋，受到了大量玩家的喜爱，其中枪手贵族流阵容要怎么进行搭配呢?想知道答案的小伙伴赶快来和91小编一起瞧瞧吧。云顶之弈枪手贵族流怎么玩4枪手(船长，卢锡安，小炮，男枪)3海盗(船长，派克，男枪)3贵族(曙光女神，卢锡安，天使)2护卫(曙光女神，布隆)2极地(布隆，小炮{带了个冰锤})
云顶之弈是一款以lol人物为基础的战略游戏，云顶之弈9.15版本强阵容应该怎么分配装备呢?云顶之弈虚空斗法阵容要怎么装备，有些小伙伴还不是很清楚，那么下面和小编一起来看看吧。云顶之弈虚空斗法带什么装备虚空斗法这条阵容中有两个核心，分别为狐狸和璐璐，装备主要给他俩。狐狸装备狐狸装备推荐给青龙刀、鬼书和
在《云顶之弈》中，九尾妖狐阿狸是游戏里的高爆发AP法师英雄，人称狐狸，拥有强大的法术输出能力，那么阿狸在自走棋模式中怎么出装呢？很多小伙伴都不知道，下面小编就为大家带来了九尾妖狐的出装推荐。九尾妖狐出装推荐狐狸适合的装备有：电刀、羊刀和卢登电刀电刀自然不用说，版本最强装备，适合远程后排英雄打aoe伤
dnf是一款动作类游戏，dnf装扮邮递装置是新活动中在怒海商店里面兑换的道具，可以用来转移时装，那么这个道具能不能跨界天空呢?下面来和小编一起看看吧。dnf装扮邮递装置可以跨天空吗这个装扮邮递装置说白了就是用来跨界时装的，看到这大家应该首先会问能不能跨天空，因为以前的奔跑活动送了不少天空，有的人给的
云顶之弈中的虚空斗法阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦!小编今天就给大家带来了关于虚空斗法阵容的相关搭配推荐分享啦!阵容中后期强度够、容易上三星!下面具体说前期正常出打工卡，有什么拿什么，我比较喜欢贵族和枪手，尽量升2不要追三!!!(打工卡)中期凑齐2星三虚空就可以上虚空斗士了，卡萨丁(可
云顶之弈中的暗影护卫4游侠阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天就给大家带来了关于暗影护卫4游侠阵容搭配推荐分享啦!云顶之弈暗影护卫4游侠阵容怎么搭配阵容组成：韦鲁斯、寒冰、VN、千珏、布隆、日女、金属、天使阵容征兆：金属、韦鲁斯、VN阵容解析：羁绊之间的组合堪称艺术，前排足够硬，输
云顶之弈中的阵容玩法有很多，其中这个恶魔枪手天使6剑4枪阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们在问哦，来一起看看恶魔枪手天使6剑4枪阵容搭配推荐吧!云顶之弈恶魔枪手天使6剑4枪阵容怎么搭配八人口成型阵容：男枪(小炮)，剑姬，奥巴马，慎，船长，德莱文(剑魔/亚索)，女枪(小炮)阵容解析：在共享选秀中获取金
云顶之弈中的6护卫阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们可能都还不是很了解，小编今天就给大家带来了关于6护卫的具体阵容搭配推荐分享啦!云顶之弈6护卫阵容怎么搭配在9.15版本大家养龙，养狐狸，养暗裔，养两个形态的杰斯乐此不疲的时候，这套闻所未闻的6护卫套路，打法实属消磨时间，并不适合上分，但适合娱乐。阵
魔兽世界光滑的大鱼在哪钓?现在就和91小编一起看下吧。 魔兽世界中，光滑的大鱼可以在恶齿村、废墟海岸、南山海滩、锯齿暗礁、埃达拉之塔、破碎海岸、亚考兰神殿、被遗忘的海岸、塔纳利斯、望海崖和哈奎罗岛钓到。
云顶之弈中的狮子狗出装要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们都有在问哦，小编今天呢，就给大家带来了关于这个狮子狗的相关出装搭配推荐分享啦!云顶之弈狮子狗出装怎么搭配狮子狗的放出技能后还能获得攻速和暴击伤害增益，他的两个羁绊：野性和刺客，正好提供这两个属性，可以说技能与羁绊完美契合，考虑到这些特点，我们的出装