云顶之弈6剑4枪阵容怎么搭配 恶魔枪手天使6剑4枪阵容最强方式搭配推荐

2019-08-07 17:21:20 来源：91单机游戏 编辑：msc

云顶之弈中的阵容玩法有很多，其中这个恶魔枪手天使6剑4枪阵容要怎么进行搭配呢?好多小伙伴们在问哦，来一起看看恶魔枪手天使6剑4枪阵容搭配推荐吧!

云顶之弈恶魔枪手天使6剑4枪阵容怎么搭配

八人口成型阵容：男枪(小炮)，剑姬，奥巴马，慎，船长，德莱文(剑魔/亚索)，女枪(小炮)

阵容解析：在共享选秀中获取金铲子后用金铲子+反曲之弓合成出破败王者之刃给到奥巴马或三星男枪，使其获得剑士羁绊，触发枪手和剑士双重羁绊，从而打出爆炸输出。

羁绊一览：利用C位平A触发羁绊打出爆炸性输出

装备选择

选取优先级：金铲子>反曲之弓>其他装备

核心C位：在奥巴马或男枪获得破败王者之刃后他们可以通过难以置信的攻击速度打出爆炸输出，所以为其配备的另外两件装备主以增加输出伤害和攻速为主，常规情况首选疾射火炮(男枪最好选择巨型九头蛇和红BUFF)，再选斯塔缇克电刃或是鬼索的狂暴之刃，在一定的情形下也可以选择沉默之刃，破刃者，诅咒之刃这三件装备中的一件打出范围DeBuff，如果你有幸合成了三星船长，那么可以给他配上朔极之矛，红BUFF，海克斯科技枪刃等装备打出爆炸输出，因为船长自身就有剑士和枪手双羁绊，并且他的火药桶伤害范围极大，三星船长火药桶的伤害也高达450，配合剑士和枪手羁绊可以快速打出技能，造成爆炸伤害。

坦克位：三星男枪可以充当阵容的坦位，除此以外选用两星船长，三星慎，两星剑魔(没有选择德莱文和亚索的情况下)，运气好的话可以选用三星剑姬作为坦位，因为我们在选秀中主要拿取的装备除了金铲子就是反曲之弓，所以坦位主要靠升星来达到增加血量的目的，如果有剩余的装备，那么我们最好选择增加血量的装备为主，三星剑姬作为坦位除去肉装还需要配上一把朔极之矛，使其不断触发技能免疫伤害

运营思路

前期阵容：多选对子，切忌搜卡，进可保连胜攒金币，退可吃连败选秀拿铲子

前期一般选择三贵族(盖伦，剑姬，奥巴马)，两枪手(男枪，奥巴马)，两骑士

四人口时选择盖伦，剑姬，奥巴马，男枪，这种是比较胡的情况，前期强度也很高，等到五人口还可以上一个骑士，组成三贵族，两枪手，两骑士

四人口如果不胡的话，选择盖伦+骑士+男枪+小炮，组成两骑士+两枪手

中期阵容：我把六人口看作是中期，这时候我们主要提升棋子质量保证血量或者连胜，所以这时候可以搜一波卡，将阵容升至全部两星，或者只将奥巴马升至两星并拿到船长，然后继续吃利息，这时我们的阵容最好是盖伦，剑姬，男枪，奥巴马，船长加小炮，这个时候如果我们有破败王者之刃的话最多可以组成三贵族，四枪手，三剑士的强势阵容，如果没有的话我们也可以选择把小炮(不要卖掉)换成派克组成三海盗吃利息

后期阵容：在你攒够50金币后，我们就可以把每回合多的金币用来升级人口了，中间系统随机刷给我们的卡可以留慎和亚索，因为剑魔和德莱文太贵了，如果出现卡利息的情况，我们可以不留他们，升至八人口后我们就可以搜卡了，当然如果你在这之前出现血量不健康的情况(30血以下)那么你就需要立即搜一波卡提升阵容质量，以免被一波血入导致游戏结束，当你的棋子都到了两星且核心棋子三星，这时候吃鸡基本就很稳了

对阵技巧以及注意事项

两星女枪>三星男枪>一星女枪>三星小炮>两星男枪，如果你的运气特别好，前中期就拿到了三星小炮并且男枪迟迟无法三星，那么你可以留着三星小炮，在八人口时如果你同时有三星小炮和两星男枪以及一星女枪，那么留三星小炮和一星女枪，如果你有三星男枪和三星小炮，那就不需要一星女枪，因为凑齐海盗是为了吃金币搜卡升人口，但是到了后期阵容成型，就不需要凑三海盗吃金币了

在大后期决胜负时对阵约德尔阵容C位要做疾射火炮，对阵刺客阵容C位要做幻影之舞，对阵六极地阵容C位要做沉默之刃，实际上沉默之刃是最万金油的装备，因为可以让对面大片敌人开不出技能。

在你7人口或者8人口时可以把准备区的格子买满，然后在选秀时选key卡，这样可以省1人口，7人口卡人口选女枪，8人口卡人口选任意贵族组成三贵族(后期可能作为一个BUG被修复)

如果你做出两件破败王者之刃那么你可以在7人口成型

选秀一律选核心装备，不要看棋子是啥，金铲子有多少拿多少，没有就拿反曲之弓

以上就是小编为大家带来的关于云顶之弈恶魔枪手天使6剑4枪阵容搭配推荐分享啦!